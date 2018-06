ERC guanyaria a Cs per la mínima, segons una enquesta de «La Vanguàrdia»

Vuelco electoral: el PSC ganaría las generales y Esquerra, las catalanas https://t.co/ldRFu0RhXH — La Vanguardia (@LaVanguardia) 23 de juny de 2018

La política catalana viu una certa estabilitat després de mesos frenètics. Això es tradueix a les expectatives electorals que només presenten canvis puntuals respecte la situació actual, segons un sondeig de La Vanguardia , el primer després que s'hagi format Govern i s'hagi aixecat el 155.Això sí, l'enquesta situa ERC com a primera força amb escons (35) per davant de Cs (34). Junts per Catalunya, que el passat 21 de desembre es va situar com a segona força i primera del bloc independentista, cauria a la tercera posició amb 30 diputats. El PSC, per la seva banda, milloraria expectatives fins als 19 diputats mentre que Catalunya en Comú mantindria els vuit, la CUP passaria de 4 a 5 i el PP continuaria com a última força amb quatre.L'enquesta també situa canvis ens resultats d'unes eleccions generals a Catalunya. El PSC, per la seva banda, trauria molt rèdit de l'efecte Pedro Sánchez i passaria a ser la força més votada amb 11 diputats, els mateixos que ERC. En Comú Podem, en canvi, no podria repetir la doble victòria del 2015 i 2016 i seria tercera força amb vuit escons. CDC en tindria set, per davant dels sis de Cs i els quatre del PP.

