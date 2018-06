Detingut un jove per haver robat 25 ordinadors a l'institut de Sant Celoni

Els Mossos d'Esquadra de Granollers han detingut un jove de 18 anys i veí de Sant Celoni com a presumpte autor del robatori de 25 ordinadors portàtils de l'Institut Baix Montseny de Sant Celoni. El robatori, segons les informacions facilitades per la policia catalana, es va produir la matinada del dia 12 de juny i els ordinadors estan valorats en prop de 9.500 euros. També s'investiga un menor de 17 anys, igualment veí de Sant Celoni, per un delicte de receptació, és a dir, comprar i vendre a baix preu objectes sabent que són robats.

Recuperem 18 dels 25 ordinadors robats en un institut de Sant Celoni i detenim el lladre gràcies a la col·laboració ciutadana https://t.co/lwkDrZbGJU pic.twitter.com/5U0azZU2WH — Mossos (@mossos) 23 de juny de 2018

Els agents van rebre informació d'un veí de la població a qui el presumpte autor li havia confessat la participació en el robatori i li havia ofert dos ordinadors portàtils robats, amb l'escut de la Generalitat. A partir d'aquesta informació els agents van iniciar una investigació sobre aquest jove que va ser enxampat prop de casa seva en possessió de dos dels ordinadors robats. El detingut va quedar en llibertat un cop va declarar a dependències policials i va lliurar els setze portàtils més que havia amagat en un garatge aliè a la seva propietat. La investigació, que continua oberta, ha permès identificar tres persones relacionades amb els fets i no es descarten futures detencions. En aquesta línia, els Mossos d'Esquadra demanen la col·laboració ciutadana per tal de localitzar la resta d'ordinadors sostrets. Aquests presenten el logotip de la Generalitat i dades del Departament d'Ensenyament gravats amb làser.

