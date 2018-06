Sánchez aposta des de França per un «diàleg bilateral» amb Torra

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha apostat aquest dissabte per iniciar un "diàleg bilateral inevitable" amb la Generalitat per restablir "els nivells de confiança trencats" i resoldre "molts problemes, que són polítics, però afecten sobretot i especialment els ciutadans de Catalunya". Ho ha afirmat en roda de premsa des de París, on s'ha reunit amb el seu homòleg francès, Emmanuel Macron.En aquest sentit, Sánchez ha posat sobre la taula un diàleg sobre "infraestructures" però també sobre "els recursos d'inconstitucionalitat que s'han posat sobre la taula per lleis aprovades pel Parlament de Catalunya".El president espanyol també ha destacat una "voluntat de tots per intentar normalitzar les relacions" després que divendres el president de la Generalitat, Quim Torra, acudís a la inauguració dels Jocs Mediterranis, on va coincidir amb el rei Felip VI i amb Sánchez Segons el president espanyol, la presència del "cap d'estat, del govern espanyol i de la Generalitat i l'Ajuntament" a Tarragona pot "projectar una imatge molt diferent de la societat catalana i el conjunt de l'espanyola". Sánchez ha admès que ell i Torra van mantenir un "intercanvi de frases i paraules" però no ha explicat quines qüestions van tractar.El motiu de la trobada entre els dos presidents ha estat la immigració. En aquest marc, Macron i Sánchez han proposat la creació de "centres tancats en territori europeu" des d'on examinar les peticions d'asil de les persones rescatades al Mediterrani que arribin a la Unió Europea. Segons ha explicat Macron i ha secundat el president espanyol, la seva idea és que quan hi hagi rescats al Mediterrani, el desembarcament es faci al port més proper i, allà, les persones entrin en "centres tancats" pagats amb diners europeus.

