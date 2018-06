Les Fogueres: una càrrega de combustible per a l'economia d'Alacant

Miguel G. Navarro no admet reserves a la taverna El Cantó que regenta a Alacant. No ho ha fet mai en els seus 34 anys d'història, però aquestos dies tampoc ho necessitaria per a omplir la barra i la xicoteta sala en què es poden tastar entrepans i tapes com la saborosa ensaladilla, típica dels bars de la ciutat. Qualsevol migdia, en acabar la mascletà que es dispara a la plaça dels Estels, el seu local està ple de gom a gom. "Tots arriben de colp a les dos i vint, les nits en canvi són més lleugeres, la gent ve més a poc a poc", explica qui també és vicepresident primer de l'Associació Provincial d'Empresaris d'Hostaleria d'Alacant.



Enguany, els dies importants de les Fogueres de Sant Joan, que celebren el seu 90é aniversari, cauen en cap de setmana i això per al sector serveis és sinònim de feina, feina i més feina. També és una bona notícia per als hotelers i restauradors, que arranquen amb bones xifres la campanya d'estiu. "Que les Fogueres de Sant Joan caiguen en cap de setmana li va molt bé al sector. Aquest cap de setmana s'espera que hi haja un milió de persones a Alacant i açò és ideal per a tots. Ve tota la província d'Alacant, ens visiten de València, de Madrid arriben amb l'AVE... A més, el dilluns és festiu local", explica l'empresari.

Si el sector de la restauració està animat per les bones expectatives que promet la festa, no queda molt lluny el sentir dels hotelers. És el que explica Victoria Puche, directora de l'Hotel Maya, amb vistes al Castell de Santa Bàrbara. La directiva admet que la ciutat ja funciona molt bé tot l'any però "segurament les Fogueres marquen el tret, a escala emocional, que representa l'estiu, el bon temps i les eixides nocturnes", explica. Com a membre de la Junta Directiva de l'Associació provincial d'Hotels d'Alacant també fa una valoració més general i reconeix que "qualsevol reclam que puga atraure tantíssima gent a la ciutat és boníssim" per a l'economia de la capital de l'Alacantí.Puche admet que el turisme està vivint un moment esplèndid a la ciutat. "Alacant està en tan bon moment que hem passat de temporada baixa, mitja i alta a temporada mitja i temporada alta. Ja no hi ha mesos baixos. Cada vegada s'està consolidant molt més no solament com a turisme de sol i platja sinó com a turisme de negoci", explica.L'ocupació se situarà, apunta Victoria Puche, en un 90% i alguns dies és fàcil que no quede ni un sol llit lliure als establiments hotelers alacantins. El que no poden controlar és el turista que s'allotjarà a través de plataformes de l'anomenada economia col·laborativa, com ara Airbnb, "un mamut que encara no sabem com és de gran", descriu Antonio Mayor, veterà hostaler i president de l'Associació Empresarial Hotelera de Benidorm i la Costa Blanca (HOSBEC).Mayor matisa, però, que "la demanda no serà tan alta com l'any passat per l'afectació d’aquest tipus de plataformes". Amb tot, hi està d’acord que "les Fogueres, i la festa de Sant Joan en ella tenen la connotació del començament de l'estiu per a tot el sector". L'empresari valora que és "una festa important no només a la Comunitat, sinó per a tots, inclús a Catalunya. I, francament, sí que hi ha bona resposta, quedaran pocs llits buits aquest cap de setmana perquè és un poc quan arranca la temporada alta".A Benidorm, la ciutat del turisme de baix cost per antonomàsia, també se celebren les Fogueres de Sant Joan, tot i que en menor mesura que a la capital alacantina. Només tres, la Foguera de la Cala, la del Mercat i la del Camp, exhibeixen monuments entre els primers turistes de la temporada estival. I no són els únics de la demarcació, ja que Torrevella, Guardamar del Segura, Xàbia, Dénia, el Raval de Sant Joan d'Elx i Sant Joan d'Alacant també pegaran foc als seus monuments aquest diumenge 24 de juny.Darrere d'aquestos monuments artístics hi ha noms propis, com ara el d'Ernesto Cimas, artista faller valencià que aquesta setmana visita Alacant per a plantar el seu monument. El seu és un exemple del desembarcament d'artistes valencians que acull Alacant aquestos dies, perquè plantar una foguera els dóna visibilitat, experiència i oportunitats de crear obres diferents sense oblidar l'oxigen econòmic que suposa començar l'exercici faller ja treballant. "Gràcies al treball de Fogueres aconseguim que els tallers continuen el seu ritme en els mesos en què estem parats, perquè en el cas de les Falles les comissions no comencen a pagar fins a juny i nosaltres hem de seguir pagant els treballadors i el lloguer dels tallers", explica Cimas.L'encàrrec que ha assumit Cimas de la Foguera Santa Isabel és un monument de 13.500 euros que competeix en la tercera secció i al qual li ha de restar la despesa del trasllat a Alacant que, tot i ser elevat –perquè també comporta allotjar-se i menjar fora de casa–, li ix a compte. "En total se'm queden uns 10.000 euros que em van molt bé per a poder seguir tirant però, a més, com a aparador professional és molt interessant. Alacant dóna una llibertat de creació que moltes vegades no és possible a València i ací podem mostrar la nostra versatilitat artística", argumenta.Com la de Cimas, altres 88 fogueres i una cinquantena de barraques conformen el paisatge alacantí aquestos dies. També parades de venda ambulant, envelats, grups gaudint del popular tardeo alacantí... La ciutat i el vora milió de visitants que s'espera, segons fonts municipals, ja ixen al carrer a passar-s'ho bé i també a consumir.

