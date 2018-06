«Fotogramas» tanca la redacció de Barcelona i marxa a Madrid

La revista Fotogramas, especialitzada en informació sobre cinema, ha decidit tancar la redacció de Barcelona i traslladar-se a Madrid amb una plantilla nova. La decisió l'ha pres l'editorial Hearst Magazines, propietària de la revista.

El magazín de cinema va començar les seves publicacions fa 71 anys a la ciutat catalana. El pròxim dilluns sortirà a la venda l'últim número redactat des de la redacció de Barcelona. L'empresa va oferir els treballadors mantenir el lloc de feina si estaven disposats a traslladar la seva residència a Madrid, però la totalitat de la plantilla ho ha rebutjat. A la històrica redacció només hi quedarà una persona.



L'edifici de la Gran Via que acollia la redacció serà seu de l'editorial i res més. En la llista històrica de professionals que han col·laborat en la revista figuren noms com Terenci Moix, Enrique Vila-Matas, Maruja Torres, Joan de Sagarra, Àngel Casas entre d'altres.

Diverses personalitats del cinema, entre directors, actors i productors, han mostrat el seu suport a la redacció barcelonina de Fotogramas.

Hoy es un día triste para el periodismo y para el cine. Todo mi apoyo al equipo de @fotogramas_es — Aura Garrido (@garrido_aura) 22 de juny de 2018

Estem amb els treballadors acomiadats de @fotogramas_es . Quina llàstima! La seguiran redactant cinèfils tan bons?@academiacinecat — Isona Passola 🎗 (@isonapassola) 23 de juny de 2018

Mi apoyo a la redacción de la revista @fotogramas_es que se ha visto obligada a dejar su puesto de trabajo al no poder trasladarse a Madrid con el cambio de sede de la revista (matizo aquí un tweet anterior ya que no han sido despedidos). Mi cariño a todos ellos. — JA Bayona (@FilmBayona) 21 de juny de 2018

Todo mi apoyo al equipo de @fotogramas_es que se queda en la calle en Barcelona. Su redacción y su gente era fuente inagotable de sabiduría cinéfila. GRACIAS por TODO 🙌🏻🎥❤️ — Miki Esparbé (@mikiesparbe) 22 de juny de 2018

