Cospedal: «Si ETA no va acabar amb Espanya, no ho faran Puigdemont i Torra»

Maria Dolores de Cospedal ha atacat els presidents de la Generalitat, Carles Puigdemont i Quim Torra, en el seu primer acte de campanya per liderar el Partit Popular. L'acte, celebrat a la seu del partit a Barcelona, ha ajudat l'antiga ministra de Defensa per treure pit atacant l'independentisme. "Si els atacs d'ETA no van aconseguir acabar amb Espanya, no ho aconseguiran Puigdemont i Torra" ha afirmat davant de la militància i la seva portaveu de campanya, Dolors Montserrat.Cospedal ha assegurat que no permetrà "de cap de les maneres" cap "truc" ni "estratègia" perquè Catalunya se separi d'Espanya. En clau interna, assegura que el PP no és mou "per interessos personals", i ha demanat que de l'elecció del nou president o presidenta del partit no en quedin "ferides" o "fractures".Les primàries per liderar el partit es convertiran en un punt transcendental en la política espanyola. El buit que suposa el lideratge de Mariano Rajoy, sense deixar "dedazo" pel mig, ha obert les portes a una pugna pel cim. Hi ha set candidats, entre ells Soraya Sáenz de Santamaría, Pablo Casado, la mateixa Cospedal i García Margallo com a més destacats. Els suports que recullen els candidats es van aclarint cada cop més ràpid, amb més noms destacats sobre la taula.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)