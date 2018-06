La impactant campanya d'Òmnium per denunciar la repressió de l'Estat

Òmnium Cultural segueix utilitzant campanyes potents, impactants i enginyoses per denunciar la repressió de l'Estat. La darrera, "Demà pots ser tu" , arriba a la bústia en forma de citació judicial.A l'interior, les cares de la repressió i la censura. De Jordi Cuixart a Pablo Hasel, entre molts d'altres que estan patint actualment una persecució per ideologia i pensament.La campanya, en la qual col·laboren entitats més enllà de l'independentisme com Fundipau, Irídia i l'Institut de Drets Humans de Catalunya va arrencar amb un impactant vídeo que es va distribuir a través de les xarxes. Tots els materials s'han fet en català i castellà simultàniament.

