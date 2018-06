Un barri de Madrid posa la monarquia a consulta amb una pregunta com el 9-N

.@Vallekas23J VOTA 💌



📆 Sábado #23deJunio



⏰ De 11h a 14h y de 17h a 20h



📍Busca la mesa de votación que te venga mejor, hay más de 30 por el barrio



🎉🎆 Tras recoger las mesas, a partir 20:30 quedamos en la Plaza Vieja para el recuento y celebrar que #VallekasDecide23J pic.twitter.com/stqNhUEqsF — Vallekas Decide (@Vallekas23J) 21 de juny de 2018

“Vol vostè poder decidir la forma de l'Estat?”. “En cas afirmatiu, vol vostè que aquesta sigui en forma de República?”. Aquestes dues són les preguntes –que recorden absolutament a les del 9-N- que poden respondre avui els veïns del barri madrileny de Vallecas en una consulta popular organitzada per la plataforma Vallekas Decide.La consulta, no oficial però tolerada per les administracions, té fins a 33 meses de votació. Hi ha quasi 150.000 veïns cridats a votar malgrat que s'espera que la xifra sigui modesta. Els partidaris de la República hauran d'optar pel “sí-sí” que tan famós es va fer el 9 de novembre del 2014 a Catalunya. De fet, un dels models per als organitzadors és la consulta popular d'Arenys de Munt, un dels esdeveniments que va marcar l'inici del procés català.A la consulta sobre el model d'estat hi poden participar tots els veïns dels districtes Puente de Vallecas i Villa de Vallecas que tinguin major de 16 anys. Els organitzadors recorden que fa tres anys que el CIS no pregunta als espanyols sobre la monarquia des de fa tres anys. El model de Vallecas es podria estendre a ltres punts de l'Estat com Cadis.

