VÍDEO L'alpinista que ha fet el cim de l'Aneto amb 85 anys

Hi ha esportistes que desafien constantment els límits als quals poden arribar. És el cas de Jordi Pons, alpinista pioner i històric que ha escalat el pic més alt dels Pirineus, l'Aneto, amb 85 anys. Tota una fita.L'alpinisme actual no es pot entendre sense la contribució de gent com Jordi Pons (Barcelona, 1933). El 1974, va formar part de la primera expedició que va pujar l'Himàlaia, a 8.000 metres d'altitud. "Els catalans vam tenir la sort d'aconseguir fer el cim de l'Anapurna. Això va obrir un abans i un després en la història de l'alpinisme de l'Estat", explicava, emocionat, en una entrevista a NacióDigital Pons va descobrir la muntanya l'any 1957, quan va decidir marxar en la seva Vespa fins a Chamonix. Aquell viatge als Alps va canviar el rumb de la seva vida, iniciant una trajectòria alpinística que recorda amb entusiasme i que ara corona amb un cim tan especial com l'Aneto. Pons, per cert, ha coronat el sostre del Pirineu amb un llaç groc en solidaritat amb els presos polítics.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)