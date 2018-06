Rajoy cobrarà (molt) més com a registrador de la propietat que de president

Mariano Rajoy s'ha reincorporat al lloc de treball que tenia abans de dedicar-se a la política i torna a ser registrador de la propietat al municipi alacantí de Santa Pola. Aquesta ràpida tornada ha fet reobrir el vell debat sobre si els polítics cobren un sou adient al càrrec i a les responsabilitats que tenen. De fet, Rajoy cobrarà més ara que com a president del Govern espanyol.En la seva etapa presidencial, Rajoy tenia un sou d'uns 7.000 euros mensuals –prop de 80.000 euros bruts anuals–. Es calcula que el sou mitjà d'un registrador de la propietat gira al voltant dels 15.000 euros al mes, quantitat que es pot doblar en funció de l'activitat i els bonus que tingui. Tot plegat fa que el sou mínim anual se situï per sobre dels 180.000 euros.Si Mariano Rajoy no hagués tornat al seu lloc de treball, hagués pogut accedir a diverses prerrogatives i privilegis en forma de salari, personal i transport, entre altres . Un expresident espanyol té un sou vitalici de 80.000 euros anuals. Ara bé, pot triar entre aquesta pensió o passar a formar part de Consell d'Estat i cobrar uns 100.000 euros anuals. Ambdues possibilitats requereixen, això sí, renunciar a ser diputat del Congrés.Felipe González i José María Aznar van renunciar al sou del Consell d'Estat ja que és incompatible en formar part de consells d'administracions d'empreses. En canvi, José Luis Rodríguez Zapatero sí que el va acceptar.Els expresidents, a banda de seguretat en forma d'escortes, poden contractar dos treballadors com a eventuals. A més, tenen un cotxe oficial a disposició, despeses de representació i el lloguer d'un despatx. L'any 2018 els pressupostos van destinar a aquest capítol més de 223.000 euros entre tots els expresidents –uns 75.000 anuals per cap-.A banda del cotxe i xòfer, dels serveis de seguretat que consideri el Ministeri de l'Interior, Rajoy podrà gaudir de viatges gratuïts en els transports terrestres, marítims i aeris regulars de l'Estat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)