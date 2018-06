El Grup Balfegó de l'Ametlla perd la nau per l'incendi i busca noves instal·lacions

La fumera espessa sortint de la nau incendiada este divendres. Foto: ACN

El Grup Balfegó ha anunciat que posarà en marxa este dissabte un gabinet de crisi per començar a buscar instal·lacions alternatives on seguir executant el processament de la tonyina roja amb l'objectiu que els efectes del foc que ha calcinat la seua nau de l'Ametlla de Mar siguen mínims. L'incendi declarat este divendres a la tarda ha cremat el 80% d'una de les naus del grup tonyinaire, un edifici industrial d'uns 4.500 metres quadrats situada prop de l'N-340, al punt quilomètric 1.113, a la plaça Polígon Industrial calero. Tots els treballadors van poder sortir quan començava el foc i estan fora de perill. A l'arribada dels efectius, l'incendi estava totalment desenvolupat i va fer col·lapsar part de l'estructura. Els Bombers, amb 25 dotacions activades, van aconseguir controlar el foc a les 01.39 hores però durant el dia d'avui, segons han informat, seguirant 9 dotacions treballant-hi per extingir del tot el foc i evitar revifades."Els treballadors que estiguen tranquils que seguirem amb l'activitat i els clients també. Atendrem els mercats i demostrarem que en moments difícil estarem junts i superarem això", ha defensat el director general del grup tonyinaire, Juan Serrano. L'empresa celebra que no hi haja hagut cap dany personal en l'incendi i ha agraït la ràpida intervenció del personal que estava dins de la indústria quan ha començat el foc i també dels serveis d'emergències. Han quedat fora de perill la matèria primera, amb les tonyines engreixant a les piscines marítimes, i l'aliment que se'ls ha de donar. Com a molt s'haurà perdut 1,5 milions de carnada de cavalla que es guardaven a la nau.Juan Serrano ha agraït en nom de la família Balfegó, propietària del grup tonyinaire, "les mostres de suport i solidaritat" que han rebut tant aviat com s'ha conegut el fatídic incendi això com als proveïdors que s'han interessar per oferir-los ajuda.A la nau, de 4.500 metres quadrats i situada a tocar de l'N-340, del polígons industrial el Perelló, s'hi manufactura el peix i es processa per treure'l al mercat. Este mateix dissabte, l'empresa constituirà un gabinet de crisi per començar a buscar equipaments industrials que s'adeqüen a les necessitats de l'empresa. "Serà complex però buscarem instal·lacions ràpid per poder fer en les millors condicions possibles ", ha explicat Serrano. "Hem d'atendre ràpidament els clients i els mercats perquè siga possible la continuïtat del projecte que portem a terme", ha afegit.De fet, la solució que es trobe haurà de socórrer les necessitats del grup tonyinaire, com a mínim, més d'un any, el temps que ja es preveu que costarà la reconstrucció de la nau calcinada.L'empresa té fora de perill les tonyines, que es van capturar al calador balear fa només unes setmanes, i també el seu aliment, més de 6 milions de quilos de carnada de cavalla. A la nau se n'haurà perdut 1,5 milions de quilos. A part, l'empresa acabava de fer un viatge arreu de Portugal per tancar convenis amb proveïdors de cavalla que els la guarden a les seves instal·lacions.Cap treballador ha resultat ferit, malgrat que una vintena d'empleats estaven a la nau en el moment en què s'ha iniciat l'incendi, probablement a la zona de tallers. Malgrat els esforços d'un dels treballadors per sufocar l'incendi inicialment amb un extintor, el foc s'ha propagat molt ràpid i de forma molt virulenta, possiblement a través dels panell d'aïllament.El director general del grup Balfegó ha destacat també que s'ha pogut salvar el servidor informàtic i que els Bombers han fet ràpidament un mur de contenció per evitar que es propagués a les oficines.L'empresa ha assegurat que solucionarà aviat, "amb els seus recursos econòmics i humans" la situació, i ha agraït la feina "abnegada" dels cossos de seguretat i emergències en els treballs d'extinció.

