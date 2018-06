VÍDEO El «tauró» que va provocar l'alarma a Mataró era realment un dofí

L’animal que dijous va aparèixer a primera línia de mar, a pocs metres de la sorra, i que va sobressaltar els banyistes d'una platja de Mataró no era un tauró. Tot i que en un primer moment es va associar la seva aleta al d’un exemplar tipus tintorera per ser els més habituals d’avistar a la zona, la posterior proliferació d’imatges i vídeos del moment de desconcert generat no deixen lloc a dubte per a experts en animals marins, segons informa el Tot Mataró És el cas de l’oceanògrafa Regina Domingo, líder del projecte Nakawe, una ONG contra la pesca il·legal de taurons. Ha analitzat les imatges i vídeos de dijous al Varador de Mataró i assegura no tenir dubtes que l’animal vist i pres per un tauró era, en realitat, un dofí.Explica que “clarament es veu que és un dofí i no un tauró: es pot apreciar per la manera de nadar, per la velocitat amb la que es mou o per la posició de l’aleta, però sobretot per la forma de l’aleta”. Domingo assegura que “la forma corbada de l’aleta que es va veure a Mataró és clarament de cetaci i no d’esqual”.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)