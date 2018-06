La dura crítica als jutges espanyols de l'advocat belga de la demanda a Llarena

L’advocat belga Christophe Marchand, de l’equip de la defensa dels exconsellers Toni Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig, explica en una entrevista amb l’ACN que la demanda civil presentada a principis de mes contra el jutge Pablo Llarena respon a “violacions flagrants dels drets humans”. “La manera en què els jutges espanyols estaven actuant és molt estranya i va en contradicció amb els drets bàsics de la Unió Europea. Per tant, la lògica és respondre com ho faríem davant d’un jutge belga”, argumenta.“Considerem que estem en el mateix espai europeu de justícia i llibertat i estem actuant com advocats davant d’una situació en què un jutge, Pablo Llarena, ha comès errors”, diu en relació a la demanda, que es basa en la suposada “imparcialitat” del magistrat del Suprem. Sobre el fet que el jutge degà de Madrid Antonio Viejo consideri que un jutge europeu no pot investigar la instrucció feta per un jutge espanyol, Marchand rebla: “Hauríem fet el mateix amb un jutge belga si hagués actuat com Llarena".Els advocats belgues, explica Marchand, encara no han rebut cap notificació "oficial" de que Viejo s'hagi negat a tramitar la citació a Llarena, i que no té "pistes" de què pot implicar no informar el magistrat del Suprem de la decisió belga. "Hem enviat la petició respectant totes les normes europees i ara estem esperant una resposta. Veurem com reacciona el jutge belga si no hi ha ningú, si no apareix per declarar el 4 de setembre", explica.Sobre la possibilitat que el Suprem acabi dictant una tercera euroordre contra Comín, Serret i Puig, com va demanar-li la fiscalia, Marchand confessa que no sap quines són les intencions de la justícia espanyola ni en té "cap pista". Amb tot, sí que destaca que no veu "marge" per una tercera euroordre i admet que, de fet, ja el va sorprendre que hi hagués una segona ordre de detenció després que el jutge Pablo Llarena retirés la primera.En qualsevol cas, assegura que estan preparats si el moment arriba i que l’estratègia “continuarà sent la mateixa”. Mentrestant, explica, si els exconsellers viatgen fora de Bèlgica, per exemple a Luxemburg o França, “probablement haurien de fer front a un altre procés judicial” si bé ell considera la UE com un únic espai. “És una paradoxa de l’euroordre, que les decisions són per aquest país i no per a un altre”, lamenta.Quant a la decisió de la justícia alemanya sobre extradir o no a Carles Puigdemont a Espanya i per quins delictes, Marchand espera que un cop els jutges alemanys decideixin l’expresident pugui tornar a Bèlgica. “Espero i confio que torni molt aviat, és una cosa que ha de passar. El que veiem a Alemanya va en molt bona direcció”, afirma l’advocat, que assegura que ell i la resta dels lletrats belgues estan en contacte amb les defenses de Ponsatí a Escòcia i Puigdemont a Alemanya, així com amb els advocats catalans. “La violació de drets humans que hem vist i argumentat a Bèlgica és la mateixa a Alemanya”, conclou.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)