El gendre d'Àngel Ros serà el nou subdelegat del govern espanyol a Lleida

El gendre d'Àngel Ros i actual cap de gabinet de la Paeria, José Crespín, serà el nou subdelegat del govern espanyol a Lleida. Crespín agafarà el relleu d'Imma Manso aquest mateix dilluns i es convertirà en el representant de l'executiu de Pedro Sánchez a la demarcació, segons ha avançat el diari Segre i ha confirmatCrespín és secretari d'organització del PSC i ocuparà el seu nou lloc de treball després que la lleidatana Teresa Cunillera hagi assumit la responsabilitat de delegada del govern exspanyola a Catalunya.El futur subdelegat ha estat un dels principals suports que ha tingut l'alcalde Ros dins la Paeria en els darrers anys, i ha estat protagonista de diverses polèmiques com l'enfrontament amb l'exedil Marta Camps , que va acabar als tribunals, les acusacions contra Toni Postius després dels atemptats de París del novembre del 2015, la burla a Núria Parlon després de les primàries del PSC, o l'agressió a una manifestant el passat mes de març a les portes del Museu de Lleida.Llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, Crespín és des del 2008 funcionari de carrera com a tècnic superior especialista en comunicació a la Diputació de Barcelona, institució on va començar a treballar l'any 2004.

