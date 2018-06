«Parla català», la rumba dels gitanos de Perpinyà que s'ha fet viral

"Sempre anem endavant per no perdre la cultura, sempre anem endavant per no perdre el català", canta el grup de Perpinyà Rumba Cuomo en aquesta cançó que en poques hores s'ha convertit en un fenomen viral. La cançó porta per nom Parla català i mostra la vitalitat de la rumba i el desig de celebrar la cultura catalana. El vídeo, que ha estat enregistrat en col·laboració amb els nens de l’escola pública del barri de Sant Jaume, s’ha pogut realitzar amb l’ajuda de la Casa Musical de l’Ajuntament de la capital nord-catalana.

