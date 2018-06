El trencament del Govern amb la monarquia espanyola arriba al «The New York Times»

El ressò internacional del trencament del Govern amb la monarquia espanyola l'ha fet arribar a diaris com The New York Times, que explica que "els independentistes catalans han tallat els llaços formals amb la monarquia espanyola" . La capçalera parla d'"últim desafiament" del sobiranisme, després de la declaració institucional del president Quim Torra.La notícia que publica el diari també explica que el president Torra ha pres la decisió de no convidar a la monarquia "a cap acte oficial" i que no enviarà "representants a cap esdeveniment reial" mentre el rei Felip VI es segueixi negant a dialogar "sobre la possibilitat que Catalunya se separi d'Espanya". "No som súbdits, som ciutadans", en paraules del president.

