VÍDEO L'impactant mural dedicat a tots els presos polítics i exiliats

Un mural d'estil hiperrealista recorda tots els presos polítics i exiliats. El vídeo amb el mural –del qual se'n desconeix la ubicació i l'autoria- corre des de fa hores a través de les xarxes socials i els serveis de missatgeria.L'obra artística impacta per com mostra l'essència de tots els repressaliats. Jordi Turull, Jordi Sànchez, Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Joaquim Forn, Jordi Cuixart, Josep Rull, Raül Romeva estan dibuixats amb el lema “Free political prisoners”. Per la seva banda, es reclama el retorn dels exiliats –“Exiled come back”: Toni Comín, Clara Ponsatí, Anna Gabriel, Valtonyc, Marta Rovira, Lluís Puig, Meritxell Serret i Carles Puigdemont

