L'emotiu i dur missatge de la filla de l'exalcaldessa de Badalona després de la moció de censura

No em digueu que no és encantador que una filla et publiqui un post així al facebook. Quin regal en aquests dies difícils. https://t.co/QriAVOzpjb pic.twitter.com/VpRKCxfWqc — Dolors Sabater Puig (@mariadolorsa) 22 de juny de 2018

Dolors Sabater ha estat una de les protagonistes de la setmana en ser desallotjada de l'alcaldia de Badalona per una moció de censura del bloc del 155 . La ja exalcaldessa ha viscut una setmana difícil però que ha acabat amb l'emotiu i a la vegada dur missatge de suport de la seva filla a les xarxes socials."No em digueu que no és encantador que una filla et publiqui un post així al Facebook. Quin regal en aquests dies difícils", ha explicat Sabater. El missatge, de Mariona Massip Sabater, destaca el paper d'àvia de l'exalcaldessa però sobretot el fet de una "persona compromesa i coherent, lluitadora, ètica, transformadora i empàtica, treballadora, tendra i forta".De fet, considera que no es poden separar les dues vessants en la personalitat de la seva mare i acaba amb un: "I que visca les àvies –totes!-, però sobretot aquelles que han lluitat i lluiten, des de diferents àmbits (grans o petits, locals o globals) per millorar el món en el que hauran de viure els néts, els seus i els de totes les altres".A continuació, el missatge íntegre de la filla de Dolors Sabater.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)