El Govern denuncia que el públic dels Jocs Mediterranis estava «triat i controlat»

#JocsdelMediterrani2018

A Tarragona exhibicio de forces de seguretat de tots els colors.

A l’Estadi quasi només públic triat i controlat.

A la gespa discursos sense massa esma.

A la llotja molt Estat amb olor a naftalina.



Conclusió:

Espanya té Cap d’Estat.

Catalunya no té rei. — Ernest Maragall (@ernestmaragall) 22 de juny de 2018

Elsa Artadi i Ernest Maragall van ser, juntament amb Quim Torra, a la inauguració dels Jocs Mediterranis a Tarragona. La consellera de Presidència i el titular d'Acció Exterior han coincidit en denunciar que el públic que mig omplia el Nou Estadi estava triat per part de l'organització.“El públic dels Jocs del Mediterrani estava sorprenentment seleccionat”, ha assegurat la portaveu del Govern en declaracions al Via lliure de RAC1. També ha estat molt contundent Maragall a través de Twitter assegurant que estava "triat i controlat", en referència a la notable presència de banderes espanyoles i de xiulets al president Quim Torra.Maragall també ha destacat l'"exhibició de forces de seguretat de tots els colors" i una "llotja molt Estat amb olor a naftalina" així com "discursos sense massa esma". La conclusió del conseller republicà és clara: "Espanya té cap d’estat. Catalunya no té rei".L'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha negat la denúncia de Maragall i Artadi. “Era materialment impossible seleccionar el públic”, ha assegurat Ballesteros a RAC1. La venda d’entrades la vam dipositar tota sota contracte a l’empresa Ticketmaster, i només es podien comprar de sis en sis. No ho hauríem fet mai”.

