Tarragona inaugura els Jocs amb tensió política i poc escalf popular

Trobada entra Torra i Felip VI Foto: @govern

VÍDEO Aplaudiments i xiulets quan ha sonat l'himne d'Espanya per rebre Felip VI al Nou Estadi de Tarragona https://t.co/Vy4asFdP6Y #Tarragona2018 pic.twitter.com/bsfKx5xkO8 — NacióDigital (@naciodigital) June 22, 2018

La foto més esperada dels últims dies, setmanes i mesos finalment s'ha produït. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha compartit llotja en la inauguració dels Jocs Mediterranis amb Felip VI i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. El que no ha aconseguit fer la política ho ha fet l'esport o si més no, la lleialtat institucional.La trobada institucional arriba després que aquest migdia el president català hagi trencat públicament tot tipus de relació amb la Casa Reial. En una declaració institucional, Torra ha carregat amb duresa contra el monarca i tot el que representa i li ha tornat a recordar que els catalans esperen les seves disculpes, sobretot perquè en cap moment ha tingut en compte que hi va haver més de mil persones ferides durant les càrregues policials.El president finalment ha decidit participar en aquest acte inaugural després que les primeres informacions que han transcendit aquest divendres anunciessin la intenció de plantar Felip VI a Tarragona. Ara bé, abans d'assistir al Nou Estadi, escenari de la inauguració, Torra ha participat en la concentració convocada per l'ANC i Òmnium per rebutjar la presència del monarca i li ha etzibat que ha de demanar perdó per enviar la policia a atonyinar els catalans només per voler votar.La foto esperada ha tingut lloc poc abans de l’inici de l’espectacle inaugural. Aquesta imatge era la més buscada per tots els periodistes gràfics i també pel públic, que ha vist com el govern català, l’espanyol i el monarca s’han trobat per poder inaugurar un esdeveniment que va més enllà de la política.A la inauguració també hi han participat Carles Riera, diputat de la CUP, i els consellers de la formació anticapitalista a Tarragona. Quan ha entrat el rei han mostrat pancartes de “llibertat presos polítics”. Un cop les autoritats s’han assegut a les seves localitats, els cupaires han marxat perquè "no hi havia res més a celebrar”.Durant la celebració, quan l’alcalde de Tarragona ha fet referència Quim Torra, una gran part del públic l’ha xiulat. Per contra, quan s’ha anomenat Felip VI, el mateix grup que ha rebutjat la presència de Torra ha rebut el monarca amb crits de "viva el rey".Tarragona ha retrocedit en el temps i s’ha traslladat a l’època romana. En un escenari rodejat de columnes com les dels grans temples, s’ha celebrat la inauguració de la 18a edició de l’esdeveniment esportiu. Tarragona s’ha convertit en la ciutat més petita que acull uns Jocs Mediterranis de tota la història.Des del cel. Així ha arribat la bandera dels Jocs Mediterranis al Nou Estadi de Tarragona. De nou, la ciutat ha tornat a recórrer a una unitat militar per fer un espectacle. En aquest cas, han estat dos membres de la Patrulla Acrobàtica de Paracaigudistes de l’exèrcit espanyol.El ritme de la cerimònia, en el seu vessant més mediàtic, ha anat a càrrec d’Antonio Orozco, que ha interpretat dos dels seus èxits. El cantant ha posat de manifest que s’ha d’actuar envers la problemàtica dels refugiats.Un any. Això el que ha hagut d’esperar l’alcalde de Tarragona per poder donar el tret de sortida als esperats Jocs Mediterranis. Després de superar tots els obstacles possibles –econòmics i polítics- el batlle ha celebrat que, per fi, Felip VI digués: "dono per inaugurada la 18a edició dels Jocs Mediterranis". Abans que el monarca hagi pronunciat les seves paraules, hi ha hagut un intercanvi de xiulets i aplaudiments de diferents sectors del camp del Nàstic.L’alcalde ha destacat que aquests són "els Jocs Mediterranis de la pau i del diàleg". Ballesteros també ha tingut un record per tots els refugiats i ha destacat que tenen les portes de Tarragona obertes perquè la ciutat coneix "l’èxode" i per això "no pot tancar els ulls davant d’aquesta realitat".Ballesteros també ha recordat que "tots units hem superat les adversitats" i que aquesta ha de ser la tònica que han de seguir tots els països del Mediterrani per poder superar la crisi dels refugiats i que "l’ànima del Mediterrani" està plena d’esperança “per aquells que esperen una altra oportunitat i que continuen travessant aquest mar".

