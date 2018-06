Berga dedicarà un acte musical a les preses i exiliades una vegada al mes

Cartell de la iniciativa de les entitats sobiranistes.

L'ANC Berga i Òmnium Cultural del Berguedà dedicaran una vegada al mes un acte musical de record a les preses polítiques i exiliades, sota el lema "Cap dona en l'oblit". Serà en el marc de la iniciativa "Música per a la Llibertat", que fa que cada dia, a les 7 de la tarda, soni "El Cant dels Ocells" a la plaça de Sant Pere de la capital berguedana.A partir d'aquest mes de juny, cada dia 23, la melodia es dedicarà a Carme Forcadell, Dolors Bassa, Clara Ponsatí, Meritxell Serret, Marta Rovira i Anna Gabriel. Les entitats han explicat que la tria del dia 23 respon al fet que va ser justament el 23 de març quan el jutge va prendre la decisió d'empresonar tretze dels líders independentistes, entre els quals Forcadell i Bassa. L'homenatge es vol fer, segons han afirmat les entitats, "sense deixar de banda als presos i exiliats que també les acompanyen: Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Carles Puigdemont, Antoni Comín i Lluís Puig". La resta de dies del mes continuarà tocant-se la melodia de "El Cant dels Ocells" en honor a tots els presos i exiliats polítics."Música per a la Llibertat" es fa sempre a la plaça de Sant Pere, si bé per Patum va traslladar-se temporalment a la plaça de Sant Joan, per tal de mantenir la iniciativa, també durant els dies de festa grossa de la ciutat.

