L'alcaldessa de Berga es planteja no recórrer la sentència que la inhabilita

L'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, es planteja "seriosament" no presentar recurs a la sentència que la inhabilita durant sis mesos i afrontar una estratègia "de confrontació" política per la qual creu que hi ha obertes "moltes vies". La decisió no està tancada, però ara mateix és la que més pes guanya. "En principi, el plantejament és el de no fer un recurs i invalidar la via judicial; perquè aquesta no ens proporciona passos per avançar cap a la República", ha expressat Venturós aquesta tarda.



Venturós ha parlat als mitjans després de la multitudinària concentració ciutadana de suport que ha reunit 400 persones a la plaça de Sant Pere de Berga.





Però ha insistit que "sí que existeixen mecanismes, que estem estudiant amb la plataforma de suport, i que estem estudiant amb la resta de grups municipals, que han de permetre revertir aquesta situació". Montse Venturós ha admès que, un cop que la sentència tingui validesa, "continuar sent alcaldessa de manera efectiva, no és possible". Per exemple, pel que fa a la "signatura" de documents: "Perquè poses en risc els companys i companyes treballadors de l'ajuntament i la pròpia institució", ha dit.Però ha insistit que "sí que existeixen mecanismes, que estem estudiant amb la plataforma de suport, i que estem estudiant amb la resta de grups municipals, que han de permetre revertir aquesta situació".

Segons Venturós, "podem construir, i aprofitar aquesta repressió per transformar i per fer que els municipis siguin la via per la república".

"És un moment d'unitat i de treball col·lectiu. No volem victimitzar aquesta situació, sinó que volem confrontar políticament unes idees, perquè és precisament per aquí i des dels municipis on podem començar a construir república", ha dit Montse Venturós. "De tota la problemàtica repressiva de l'Estat espanyol, fer-ne un punt d'inflexió", ha afegit.

L'acte s'ha tancat amb Els Segadors i una llarga ovació. Foto: Pilar Màrquez Ambròs Montse Venturós ha explicat als mitjans que encara no ha rebut la notificació de la sentència, i que per tant, no serà fins que rebi aquesta notificació, que començarà a esgotar-se el termini de 10 dies per presentar o no recurs.





En l'acte, la Plataforma pels Drets Democràtics i Polítics de Berga - de suport a Venturós - ha fet públic un manifest en què les entitats i teixit associatiu que en formen part han volgut expressar que "des del poble organitzat buscarem maneres de revertir aquesta situació i de deixar sense efecte una sentència que, a part de ser una absurditat, creiem que va en contra de les nostres llibertats fonamentals". En finalitzar, han assenyalat: "No reconeixem la sentència i no tenim intenció d'acatar-la".

Unes 400 persones s'han aplegat a la plaça de Sant Pere per donar suport a Venturós. Foto: Pilar Màrquez Ambròs L'acte a la plaça de Sant Pere ha finalitzat amb un emotiu Cant dels Segadors i una llarga ovació per a l'alcaldessa. Entre les persones que han acompanyat en l'acte a Venturós hi havia els regidors dels altres partits sobiranistes de l'ajuntament, però també l'exdiputada Eulàlia Reguant, el regidor de la CUP de Vic Joan Coma o Isaac Peraire, vicesecretari general de Coordinació Interna, Territori i Organització d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

