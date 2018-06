FOTO El moment en què s'han trobat Torra i Felip VI als Jocs Mediterranis

Trobada entra Torra i Felip VI Foto: @govern

Quim Torra ha assistit avui a la inauguració dels Jocs Mediterranis, on ha coincidit amb Felip VI. Quan s'han trobat, Torra li ha lliurat els informes del Sindic de Greuges sobre la violència policial de l'1-O i el llibre Dies que duraran anys, del fotoperiodista Jordi Borràs. Borràs, de fet, li ha escrit una dedicatòria al monarca: "No hi ha nissaga, ni llei, ni pàtria que justifiqui ferits, presos polítics i exiliats. Ni hi ha nissaga, ni llei, ni pàtria que pugui aturar l'anhel de llibertat del poble català".Aquest ha estat el moment en què Torra ha fet els regals al rei:I aquesta és la dedicatòria de Jordi Borràs:Abans, Torra ha assistit a la manifestació de l'ANC i Òmnium per rebutjar la presència de Felip VI i de Pedro Sánchez a la inauguració dels Jocs. El president ha llançat un missatge al monarca: "Que demani perdó per haver enviat la policia a atonyinar catalans". "Des del discurs del 3 d’octubre venim esperant unes paraules de disculpes, com a mínim pels milers de víctimes que hi van haver l’1 d’octubre”, ha afegit.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)