David Fernández respon a Collboni per haver ridicuitzat els pagesos independentistes

Tristament lamentable. Com a net d'aixafaterrossos zamorans, el dia que em vaig començar a amoïnar de debó, @jaumecollboni, és quan vaig veure aquesta imatge després de la mani unionista del 29O. I sí, és una esvàstica tatuada a la ma. https://t.co/UU5En1h4pS pic.twitter.com/t06qhWs7bJ — David Fernàndez (@HiginiaRoig) 22 de juny de 2018

I final, @jaumecollboni. El meu parer contra el teu: realment, calia? Ridiculitzar, simplificar, estigmatitzar i barbaritzar la pagesia –amb to fàcil burleta, mediocre i banal de superioritat– ho diu tot d'ells (mobilitzats per drets democràtics) i molt poc de tu. Per no dir res — David Fernàndez (@HiginiaRoig) 22 de juny de 2018

Ridiculitzar la pagesia del país en un acte de Societat Civil Catalana i en boca d’algú que aspira a ser Alcalde de Barcelona, no només em sembla escandalós, també insultant #Seguim https://t.co/F9h9dcKwuB — Teresa Jordà (@TeresaJorda) 22 de juny de 2018

És infinitament més digna la nostra pagesia que aquells que vau firmar el vergonyós decret perquè marxessin les empreses de Barcelona, @JaumeCollboni pic.twitter.com/Djenp1nJBT — Alfred Bosch🎗 (@AlfredBosch) 22 de juny de 2018

Els tractors són una tecnologia indispensable, que ens han tret de la pobresa i han fet possible que existeixin ciutats com Barcelona i que hi hagi editorials i escriptors i polítics barruts, com Collboni.



De la força del tractor depèn la llibertat de la ciutat. — Jordi Graupera (@JordiGraupera) 22 de juny de 2018

Sr Collboni, trist veure q voldria ser alcalde de la capital del país q desconeix. Quins valors defensa?

Fora de ciutat hi ha pageses, empreses i editorials obertes al món, cultes i q arrelen riquesa.

Les editorials q diu, van marxar per estalviar diners. https://t.co/P8Jwlmi6FC — Meritxell Serret (@MeritxellSerret) 22 de juny de 2018

🎥El relato de @jaumecollboni sobre lo que sucedió durante los fatídicos meses de septiembre y octubre, es terrible. Mientras entraban los tractores por la Diagonal, se iban las principales editoriales de una ciudad cosmpolita como Barcelona. Esto es el nacionalismo que vivimos. pic.twitter.com/nScbXiY6Xc — Joves Societat Civil Catalana (@JovesSCC) 21 de juny de 2018

David Fernández ha respost durament a Jaume Collboni després de ridiculitzar els pagesos independentistes catalans . L'exdiputat de la CUP ha etzibat al socialista que la seva comparativa és "tristament lamentable".El periodista no ha estat l'únic que ha contestat a Collboni. Les seves declaracions han aixecat polseguera entre diverses personalitats catalanes, que no han trigat a respondre amb duresa al candidat del PSC per Barcelona. Els candidats per l'alcaldia, Alfred Bosch i Jordi Graupera, s'han sumat a les contestacions.El candidat del PSC a Barcelona, Jaume Collboni, va participar dimecres en un acte organitzat per Societat Civil Catalana sota el títol "Barcelona, co-capital cultural d'Espanya?". Durant una de les seves intervencions, el regidor va relatar alguna de les seves experiències d'aquests últims mesos, i en concret com va viure el que va definir com un dels dies que ho va passar "pitjor" durant "aquests mesos fatídics". "Va ser el dia que vam veure la imatge de grans editorials abandonant Barcelona i arribaven uns tractors a prendre la ciutat", va explicar."Quan vaig veure la imatge de veure els tractors entrant i les editorials marxant vaig pensar: aquí prendrem mal de veritat", deia Collboni, entre somriures dels assistens. "No és una imatge menor, és molt simbòlica del risc que hem corregut i correm com a ciutat oberta i cosmopolita davant del repte del nacionalisme", va reblar el dirigent socialista.El moment dels tractors ha despertat certa complicitat amb el públic de l'acte, i és que Societat Civil Catalana és un dels grups que han alimentat la idea Tabarnia, que entre el seu argumentari figura també "Tractòria", la zona que representaria la zona independentista i rural de Catalunya. A l'acte hi van participar també Marilén Barceló, regidora i portaveu adjunta del Grup Municipal de Ciutadans, i Àngels Esteller, diputada del PP al Congrés dels Diputats.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)