Unes 400 persones clamen a Barcelona contra la llibertat de «la Manada»

Unes 400 persones s'han concentrat a la plaça Sant Jaume de Barcelona aquest divendres a la tarda per protestar contra la llibertat provisional dels cincs membres de "la Manada". Tots ells van ser condemnats per l'Audiència de Navarra a nou anys de presó per un delicte d'abús sexual a una noia durant els Sanfermines del 2016 . La decisió de no mantenir la mesura cautelar de presó provisional la va prendre l'alt tribunal aquest dijous, després de considerar que s'havia de revisar i que no hi havia risc de fuga i reiteració delictiva"No és abús, és violació", han clamat els manifestants, segons ha informat Europa Press, en una protesta convocada per col·lectius feministes que se suma a les concentracions simultànies a tot Espanya. Hi ha hagut pancartes amb lemes com 'Si toquen a una, responem totes', 'La Manada són 8: 5 violadors i 3 jutges', 'No estàs sola', 'No és un cas aïllat, es diu patriarcat' i 'Que el carrer sigui la presó '.Milers de manifestants van protestar a la capital catalana a l'abril, després de saber-se la sentència, en la qual els jutges van veure delicte d'abús sexual però no d'agressió, i un magistrat va votar per l'absolució.

