Un gran incendi crema una de les naus de l'empresa Balfegó a l'Ametlla

Naus de Balfegó, a l'Ametlla de Mar, en flames. Foto: Miquel Alonso

Els Bombers de la Generalitat han estat alertats, a les 18.05 hores, d’un incendi que afecta una nau industrial, a prop de la N-340, a l’alçada del punt quilomètric 1113, a la plaça Polígon Industrial de l’Ametlla de Mar. Els treballadors han sortit tots fora de la nau pel seu propi peu i no hi ha constància que cap persona haja resultat ferida.A l’arribada dels efectius, l’incendi estava totalment desenvolupat i ha fet col·lapsar part de l’estructura. Es tracta de l’empresa Balfegó, especialitzada en la pesca i la comercialització de la tonyina, amb una superfície edificada d’uns 4.500 m2. El foc afectaria un 60% de la instal·lació.Fins al lloc s’han desplaçat 15 dotacions dels Bombers: 7 camions d’aigua, 6 vehicles lleugers de coordinació i comandament, l’autoescala i el Punt de Trànsit. També hi ha a lloc 3 grues municipals per retirar els vehicles que estan estacionats a la zona.Segons informen els Mossos d’Esquadra, que han desplaçat 4 patrulles, 5 treballadors han estat desallotjats, com a mesura preventiva, d’una empresa nàutica propera a la nau afectada.A lloc també efectius sanitaris del SEM (Sistema d’Emergències Mèdiques)

