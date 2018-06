Torra, a la concentració contra Felip VI: «Que demani perdó per enviar la policia a atonyinar catalans»

La manifestació organitzada per l'ANC i Òmnium per rebutjar la presència de Felip VI i de Pedro Sánchez en la inauguració dels Jocs Mediterranis a Tarragona ha comptat amb una presència, la del president de la Generalitat.Quim Torra ha volgut fer costat a la reivindicació de les dues entitats sobiranistes i ha llançat un contundent missatge al monarca: "Que demani perdó per haver enviat la policia a atonyinar catalans". "Des del discurs del 3 d’octubre venim esperant unes paraules de disculpes, com a mínim pels milers de víctimes que hi van haver l’1 d’octubre”, ha afegit Torra, criticant que Felip VI "no ha dit ni una paraula".El president, que estava previst que arribés cap a les 18.30 h, ha arribat amb força retard. No per això la concentració ha perdut intensitat. La marea groga ha reclamat l'alliberament dels presos polítics i han denunciat la presència del rei espanyol, a qui han recordat que no ha demanat disculpes pel seu discurs el 3-O. Torra, que ha estat rebut amb crits de "president, president", ja havia anunciat aquest divendres al migdia que hi seria i així ha estat.Després dels parlaments, els manifestants han arrencat la marxa des dels Jardins de la reconciliació -davant del circ romà- fins a la Vall de l'Arrabassada.

