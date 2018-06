VÍDEO Un veí d'un dels violadors de «la Manada»: «L'haurien d'haver empresonat a ella»

Familiar de uno de los violadores de #LaManada:



"Lo que deberían haber hecho es meter en la cárcel a ella. No a ellos". pic.twitter.com/l5u7lGnTpC — Juan Miguel Garrido (@Juanmi_News) 22 de juny de 2018

Els cinc membres de "la Manada" ja han sortit de la presó de Pamplona i Alcalá-Meco, després de pagar la fiança de 6.000 euros que els va imposar el tribunal. Tots ells van ser condemnats per l'Audiència de Navarra a nou anys de presó per un delicte d'abús sexual a una noia durant els Sanfermines del 2016 . La decisió de no mantenir la mesura cautelar de presó provisional la va prendre l'alt tribunal aquest dijous, després de considerar que s'havia de revisar i que no hi havia risc de fuga i reiteració delictiva.Segons ha recollit La Sexta, un veí dels cinc membres ha argumentat que "haurien d'haver ingressat a la presó" a la víctima.D'aquesta manera, els joves poden tornar a Sevilla sota alguns requisits bàsics, com no comunicar-se amb la víctima, personar-se als jutjats setmanalment o no poder sortir de territori espanyol.

