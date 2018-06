​Un mes després el turisme no inunda Sant Antoni

"Sant Antoni no té absolutament res a veure amb la Boqueria", afirma Maria Masclans, de l'associació de venedors del fresc

La parada de fruites i verdures Minyonet. Foto: Adrià Costa.

A l'entitat dels comerciants del barri subratllen que "és important que la gent redescobreixi Sant Antoni i el seu entorn comercial"

"D'aquí vuit mesos em pujaran el lloguer gairebé un 50%", explica una comerciant, i un altre sosté que té a veure amb l'obertura del mercat

Els escuts del mercat tornaran a lluir els colors de Barcelona Un dels primers comentaris que van sorgir amb la inauguració del mercat va ser que els escuts de la ciutat que coronen les entrades estan pintats del color rogenc de la façana. El govern d'Ada Colau ha garantit que tornaran a lluir els colors de Barcelona, però encara no ha fixat una data. El mercat es va inaugurar el 1882, però no va ser fins a mitjans del segle XX que els escuts van ser pintats amb els colors de l'escut, segons el regidor de Mercats, Agustí Colom. Els arquitectes, l'estudi Ravetllat Ribas, havien optat per respectar l'estat originari, però la memòria històrica dels barcelonins d'avui és la de l'escut amb colors i així tornarà a ser.

El renovat mercat de Sant Antoni de Barcelona ja ha complert el primer mes des de la reobertura. Els comerciants del recinte i del barri coincideixen que els primers dies es van convertir en "una bogeria" de gent que volia veure com havia quedat l'emblemàtic equipament després de més de vuit anys i mig tancat per obres de rehabilitació.De mica en mica l'expectació que s'havia generat s'ha asserenat. El mercat no s'ha convertit en una nova Boqueria inundada de turisme i segueix bàsicament enfocat al comprador barceloní, però al barri no afluixa la pressió immobiliària que el tenalla des de fa molts mesos.Segons el primer balanç que ha fet l'Ajuntament, el mercat ha rebut 1.008.376 visitants entre el 23 de maig i el dimecres 20 de juny . El centenari edifici acull en realitat tres mercats en un: el de productes frescos, els encants –roba i parament de la llar- i el dominical del llibre. El regidor de Mercats, Agustí Colom, va explicar aquest divendres que l'assistència al mercat s'ha "consolidat", o sigui que les visites s'han estabilitzat al voltant de 20.000 diàries entre dilluns i dijous, prop de 30.000 els divendres, 35.000 els dissabtes i més de 20.000 els diumenges, quan només obre el mercat del llibre.Colom va subratllar que els paradistes manifesten que "les vendes estan funcionant" i que són superiors a quan eren a les carpes provisionals. Ho corroboren a fruites i verdures Minyonet. "Venem el doble", assegura Laura Ros, que afegeix alguns matisos a aquesta afirmació. Ara tenen més espai, i per tant més gènere, o sigui que a doblar les vendes també hi ajuda el trasllat i l'ampliació de producte. Des del primer dia han incorporat sucs al taulell. "No és l'estrella de la parada, però crida l'atenció", constata, i admet que "tira molt entre els turistes", tot i que no només està pensat per a ells.Relata que "la gent del barri" té assumit que els smoothies, els cold press (de fruita i verdura) i les llets d'ametlles són només per a turistes, i ho atribueix al fet que a la Boqueria aquests productes s'han estès molt. A la parada Minyonet, calculen que per cada 10 vendes de sucs se'n fan 50 de fruita. La presència de sucs i fruita tallada és més aviat escassa al conjunt del mercat. Ara com ara amb els dits d'una una mà n'hi ha prou per comptar les parades que en tenen entre els seus productes: tres ofereixen sucs i dues d'elles també potets de macedònia. Una altra també té trossos de fruita, com potets de magrana o síndria en una safata, però costa de trobar-los.Alguna xarcuteria té paperines amb trossos d'embotit, i llavors hi ha els espais de degustació i els bars. En un que hi ha al mig del mercat fins i tot hi ha una cinta per ordenar la cua que s'hi fa per degustar algun guisat o unes gambes a la planxa. S'hi barregen els barcelonins amb els turistes. En un altre bar que queda en un lateral s'hi ofereix entre setmana un menú a 8,95 euros, una ganga en ple centre de la ciutat. Inclou primer plat, segon plat, postres i una beguda, que pot ser una aigua o un refresc. "Sant Antoni no té absolutament res a veure amb la Boqueria", defensa Maria Masclans, que presideix l'associació dels paradistes del fresc.A la Boqueria, segons subratlla Masclans, moltes parades estan orientades "a un altre tipus de públic", referint-se als turistes. "Sí que venen visitants, però ja no troben segons què", assevera, i agrega: "Nosaltres no tenim la necessitat de buscar cap altre client que no sigui del barri". A més, assegura que no s'han vist grans grups de turistes passejant-se pel mercat de Sant Antoni com sí que passa a la Boqueria. El regidor Colom també va sostenir aquest divendres que el de Sant Antoni no s'ha convertit en una nova atracció turística. "De moment no està passant", va remarcar Colom, i va reivindicar que el principal instrument que es disposa per evitar-ho és que "funcioni com a punt de venda de veïns".Per als compradors, un dels aspectes que més preocupa sempre és si s'apugen els preus. "El que sabem és que no s'ha abaratit", creu un client que va acompanyat de la seva mare. A la fruiteria Minyonet garanteixen que mantenen els mateixos preus que a la carpa provisional, i que si algú ha detectat algun increment és perquè l'obertura de l'equipament va coincidir amb el principi de temporada d'algunes fruites.Que el préssec, l'albercoc i les cireres estaven més cares és un fet, però pel preu en origen. Ara la mongeta perona ha passat en aquest temps de 6,80 euros a 4,40, explica Laura Ros. A la parada tanquen dues hores al migdia per no treballar 18 hores seguides, i hi ha molts altres venedors que també ho fan. La qüestió dels horaris ha portat les darreres setmanes de cap als venedors dels Encants, que finalment han pres una determinació per ampliar els dies d'obertura: a més d'obrir els dilluns, dimecres, divendres i dissabtes, han incorporat els dijous com a dia d'obertura voluntària. Ara debatran si obriran el primer diumenge de les rebaixes d'estiu, el de l'1 de juliol.Segons Joan Mestre, que presideix l'associació dels Encants, el dijous de la setmana passada van obrir un 85% de les parades i aquest s'ha registrat un percentatge similar. Per als comerciants del mercat, s'han superat les expectatives de venda al mercat i recuperen clients que havien perdut per les obres, però ja no és la bogeria del principi i ara ja es preparen davant l'arribada de les vacances i la consegüent reducció de clients.La prova de foc serà a la tardor, quan s'iniciarà un període llarg a ple rendiment. Així ho veu també Vicenç Gasca, president de Sant Antoni Comerç, l'entitat que agrupa els comerciants del barri, que celebra la creació de la superilla de vianants en dos dels laterals del mercat."És important que la gent redescobreixi Sant Antoni i el seu entorn comercial", reivindica. Fora del mercat no es respira tant d'optimisme com a dins sobre els efectes de l'obertura del mercat sobre les vendes, però els comerciants confien que la targeta de fidelització que es preveu presentar el 27 de juny contribueixi decisivament a rellançar tot el comerç del barri. Es tracta d'una targeta de ciutat que a Sant Antoni es posarà en marxa per la Mercè, en la que s'acumularan punts i que es podran bescanviar per descomptes a les botigues. També es preveu que incorpori preus reduïts a museus i aparcaments.En el darrer mes s'han produït alguns moviments en el comerç del voltant del mercat. Ha tancat una xarcuteria perquè ja té una gran parada a l'equipament; es reobrirà el bar Amigó d'aperitius, i a prop hi ha una botiga de roba que està en liquidació. Això els ha animat una mica les vendes després d'anys de dificultats per les obres del mercat. El cartell ha despertat l'interès per si es traspassava el local, però res d'això passarà: un fabricant el remodelarà per donar-hi un aire més modern. La responsable del negoci explica que ja ha notat què significa estar just davant del mercat."D'aquí vuit mesos m'apujaran el lloguer gairebé un 50%", assegura. I continua: "És molt, s'especula molt i en paguem les conseqüències". A en Francesc Pérez de Lucía això no li ve de nou. Té una botiga de matalassos al carrer Floridablanca, on només una illa de l'Eixample el separa del mercat. A principis del 2017 li van doblar el lloguer, però va aconseguir una pujada escalonada. Va passar de pagar un arrendament mensual de 800 euros i escaig a 1.400, i acabarà arribant fins als 1.600 en el tercer any del contracte. Quan li van incrementar, ja es començava a parlar de quan s'obriria el mercat."Suposo que tots els que estem per aquí estem pagant lloguers més cars perquè el mercat s'obria", reflexiona. L'import pot semblar car, però assegura que van mirar-se bé quins eren els lloguers del barri abans d'acceptar-lo. "No es paguen menys de 1.500 euros", ressalta. Dubta que el retorn del mercat es tradueixi en un gran augment de vendes, i que perquè això passi opina que cal un increment dels sous. "Mentre els salaris no s'apugin dels 1.000 euros, no hi ha res a fer pagant lloguers dels pisos de 800 i 900 euros", assevera. Gasca, de l'associació de comerciants, defensa que els contractes de lloguer haurien de ser d'un mínim de cinc anys amb una pròrroga obligatòria de tres més, amb increments lligats a l'IPC."Tenim comerç de proximitat perquè tenim veïns de proximitat. Si es trenca aquesta simbiosi, ho trenquem tot", adverteix. En tot cas, en les darreres setmanes s'han produït diversos desnonaments o intents, amb tensió amb els Mossos d'Esquadra . A més, l'especulació sembla lluny de truncar-se, segons constata Jordi Balcells, de la immobiliària Solpisos, que opera des d'un local a tocar un mercat i que és veí del barri de tota la vida. Constata que moltes immobiliàries tenen pisos amb preus de sortida inflats molt per sobre del valor de taxació, i ho exemplifica amb el fet que un que s'hauria d'oferir per 360.000 euros s'arriba a oferir a 450.000, però es passa mesos sense vendre's."Això que tot es torni d'or, no", remarca. "La nostra feina és assessorar, no intentar fer pelotazos", adverteix. Alguns inversors estrangers també li tenen algun pis davant del mercat per 1.800 euros de lloguer. "Això no t'ho lloga ningú", admet, però en veritat el tenen a alt preu en part perquè quan venen a la ciutat també els agrada poder gaudir del seu immoble. En altres països, a més, els preus immobiliaris estan encara més disparats que aquí, però qüestiona que als barcelonins els vagin les coses millor com per pujar a aquest carro especulatiu. Per a ell, no hi ha dubte: "Això fotrà un pet".

