Alerta per l'augment del «vandalisme grafiter» al metro de Barcelona

TMB alerta de l'increment del "vandalisme grafiter" a tota la xarxa de metro de Barcelona. Arran de la publicació d'una fotografía en què es veuen dues persones despullades pintant un tren, l'empresa de transports subratlla que la imatge exemplifica aquest increment de "vàndals" que actuen al metro.Segons informa ACN, des de TMB expliquen que no han pogut relacionar la fotografia amb cap incident recent però volen alarmar del problema en general. Per això, des de l'empresa se'ls considera "exhibicionistes" que mostren "menyspreu" no només per la infraestructura de transports i per la gent que hi treballa, sinó també per la seva vida, perquè, segons diuen, accedeixen a indrets on posen en perill la seva integritat física.Fonts de la firma de transports volen separar de manera explícita l'art al carrer associat amb els grafiters amb el que fan aquestes persones, que acostumen a fer signatures de grans dimensions i a exhibir les accions, més que l'obra, a les xarxes socials. Però en tot cas des de l'empresa s'afirma que exemplifica que el grafiter ferroviari "ja no s'assembla al de carrer". Cada cop és "menys artista i més egòlatra i exhibicionista". I s'anima a no confondre una activitat "orientada a fer malbé trens" amb l'anomenat art de carrer.