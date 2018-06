ERC reclama que el diàleg amb l'Estat se centri en l'autodeterminació i l'1-O

ERC reclama que el nucli central del diàleg entre els governs català i espanyol sigui el dret a l'autodeterminació. El vicepresident de la Generalitat i adjunt a la presidència d'ERC, Pere Aragonès, ho ha subratllat aquest divendres, a l'inici del consell nacional dels republicans, on ha avisat que, "sense abordar la Catalunya autodeterminada i el que va significar l'1-O, algú s'estarà equivocant molt".Tot i això, ha deixat clar que l'independentisme s'asseurà "amb qui faci falta, és l'hora del diàleg i la negociació amb el govern de l'estat espanyol", per bé que això ha de ser "sense condicions ni renúncies". "Si el diàleg que pot oferir des de l'Estat no té com a objecte de fons és el reconeixement de l'autodeterminació, al llarg de tota la negociació, no haurem abordat la qüestió de fons", ha advertit, i ha assegurat que "l'Estat, les seves institucions, el seu cap d'estat i la Constitució estan qüestionats a Catalunya".Aragonès ha insistit que la qüestió de l'autodeterminació es posarà "sobre tota i cadascuna de les taules de diàleg i negociació". Quim Torra, que es reunirà amb Pedro Sánchez el 9 de juliol , ja va avançar dimecres que li traslladaria aquesta problemàtica , encara que el PSOE ja ha renunciat a reconèixer el dret a decidir, unint els seus vots aquesta setmana amb el PP i Cs al Congrés ERC també reclama "que es pugui fer política a Catalunya sense por, que els empresonats tornin a casa seva". "Autodeterminació i capacitat i recursos per fer aquesta República", per tant, són els eixos bàsics de la nova etapa que s'obre i del diàleg amb l'Estat que pretenen els republicans, que també aspiren a fixar uns "objectius d'una estratègia que pugui ser compartida per tot l'independentisme". Aquesta, segons Aragonès, ha de tenir com a bases ampliar els fonaments d'aquesta República, guanyant la República i amb governs republicans en les eleccions municipals, mantenint la mobilització i amb "una acció exterior decidida en la defensa dels drets civils i polítics i al dret a l'autodeterminació".En aquest sentit, ha celebrat que el nou Govern ja estigui deixant enrere els efectes del 155 i ha cridat a aplicar polítiques socials per "guanyar un país per a tothom, una República per a tothom". Una via per assolir nous suports, també a nivell internacional, i aconseguir que "els nous embats han de ser per fer-los de manera definitiva". I és que ha aventurat que "hi haurà més 1-O del nostre país" i la feina s'ha d'encarar a "que, en el proper 1-O, acabem guanyant la República, que sigui una realitat".

