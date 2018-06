FOTOS i VÍDEOS Felip VI, rebut amb protestes a Tarragona

VÍDEO Soroll i crits de rebuig contra Felip VI a Tarragona https://t.co/k0ewmBBQE2 pic.twitter.com/TuZHcEh5kB — NacióTarragona (@naciotarragona) 22 de juny de 2018

Crits a favor d'Espanya i de Tabarnia a Tarragona mentre esperen que arribi Felip VI https://t.co/k0ewmBBQE2 pic.twitter.com/6seKf6tKwM — NacióTarragona (@naciotarragona) 22 de juny de 2018

Una setantena de persones han respost a la crida dels CDR i s'han concentrat prop del Nou Estadi per rebutjar la presència de Felip VI a l'acte d'inauguració dels Jocs Mediterranis. La concentració no s'ha produït en el lloc on s'havia convocat per la presència policial, tant de Mossos d'Esquadra com de Guàrdia Urbana. Ara es troben al pàrquing, a prop de la zona reservada pels "vips".Amb cassoles, esqueles i xiulets, els manifestants criden ben alt "fora, fora, la corona espanyola" i 1-O ni oblit ni perdó".Mostren pancartes amb un missatge contra figura del monarca espanyol a qui li etziben que "Tarragona no té rei", "la corona espanyola em sua la xona", "que corri el borbó i que "salti el borbó". També mostren cartells, en diferents idiomes, que donen la benvinguda a la República calatana".La concentració està custodiada per desenes d'agents de la BRIMO. A uns 300 metres de la concentració dels CDR hi ha una vintena de persones que mostren banderes espanyoles i de Tabarnia. També criden a favor d'Espanya i de Felip VI.

