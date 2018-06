Així s'ha gestat el canvi de decisió de Torra sobre ser als Jocs Mediterranis

Ja he signat la meva renúncia al càrrec de vicepresident d’honor de la Fundació Princesa de Girona. No farem com si la situació greu que vivim a Catalunya no existís. pic.twitter.com/ArgRdEFOqW — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 22 de juny de 2018

A diferència de Grizzmann avui hem explicat exactament el què ha passat a Palau: un caos entre els qui deien que NO a anar a Tarragona i els que SÍ que ho volien. A les 9.30 era no. A les 11.30 ha estat sí. Bona revetlla! — Jordi Basté (@jordibaste) 22 de juny de 2018

⚠ #ÚltimaHora Torra plantarà el rei i no assistirà a la inauguració dels Jocs Mediterranis https://t.co/W7p4GucdGj — 324.cat (@324cat) 22 de juny de 2018

#ÚLTIMAHORA El president Quim Torra plantarà el rei i no anirà aquest vespre a la inauguració dels Jocs del Mediterrani a Tarragona pic.twitter.com/fUtr6dKWnP — Catalunya Informació (@Catinformacio) 22 de juny de 2018

.@QuimTorraiPla planta Felip VI i no assistirà a la inauguració dels Jocs Mediterranis https://t.co/Ro8ruUDvXC — ACN (@agenciaacn) 22 de juny de 2018

ÚLTIMA HORA: President @QuimTorraiPla plantarà el rei Felip VI a la inauguració dels Jocs del Mediterrani a Tarragona via @elnacionalcat https://t.co/p2Cd9Rn3WL — José Antich (@joseantich) 22 de juny de 2018

.@QuimTorraiPla no assistirà a la inauguració dels Jocs a Tarragona, on hauria coincidit amb el Felip VI https://t.co/hbibqanakl — Diari ARA (@diariARA) 22 de juny de 2018

AMPLIACIÓ | Quim Torra plantarà el Rei en la inauguració dels Jocs Mediterranis https://t.co/nBQTmjT6BR — El País Cat (@elpaiscat) 22 de juny de 2018

Es veu que pel president @quimTorraipla Tarragona no és Catalunya? No li donis la mà i gira-li l'esquena al rei espanyol, però és el teu país https://t.co/buKeFMnEcx — Quico Sallés (@QuicoSalles) 22 de juny de 2018

La declaració institucional que ha ofert el president de la Generalitat, Quim Torra, a les 12.30 des de la sala Torres Garcia de Palau, ha estat la culminació d'unes hores frenètiques i també contradictòries en la que és la seva primera gran decisió des que ostenta la més alta representació institucional del país. Torra hi ha anunciat que assistiria a la inauguració dels Jocs Mediterranis, en la qual coincidirà amb el rei Felip VI i Pedro Sánchez. Al mateix temps, ha aprofitat per anunciar que trencava relacions amb la Casa Reial: no assistirà a cap acte organitzat per la monarquia ni convidarà representants de la institució en esdeveniments de la Generalitat. També ha signat la renúncia com a vicepresident d'honor de la Fundació Princesa de Girona, un moment difós a les xarxes socials oficials.La cadena dels fets, però, indica que la decisió d'assistir a Tarragona no s'ha pres fins a última hora i que ha estat fruit d'una rectificació que, en algun moment, ha recordat a la intenció, fallida, de Carles Puigdemont de convocar eleccions el 26 d'octubre. La decisió es va prendre, es va filtrar i el rebuig i el rebombori que va generar va provocar que s'acabés optant per fer el contrari.La qüestió sobre ser o no a Tarragona aquest divendres al vespre es va tractar en la reunió mantinguda dijous a Berlín entre el president i Carles Puigdemont. El líder independentista a l'exili ha exhibit un to molt dur contra la monarquia en els últims dies i era ferm partidari de la plantada al monarca. Passades les deu del matí del divendres, i quan Palau ja havia convocat a la declaració institucional, Jordi Basté ha avançat a RAC1 que Torra no aniria a la inauguració. Explicar els perquès de la plantada era l'objectiu de la compareixença.La notícia avançada per l'emissora ha estat replicada pels mitjans del país que fan informació política després d'obtenir - tal com ha fet NacióDigital - la confirmació oficial. Quan eren les onze del matí també han informat de la plantada, ja fos recollint la informació de l'emissora o bé la confirmació governamental, TV3 Catalunya Ràdio i l' Agència Catalana de Notícies (els tres mitjans públics), El Nacional , l' Ara El Periódico entre d'altres.La confirmació oficial és la que ha motivat, doncs, que els mitjans es fessin ressò de la plantada. La televisió pública catalana emetia un urgent en color vermell al 3/24 en la qual es deixava clara la informació segons la qual Torra plantava el rei. A partir de les onze del matí, però, han començat les pressions i s'han emès, en públic i en privat, opinions negatives a cedir tot el protagonisme a la corona en un acte tan important que se celebrava en territori català. La posició governamental ha començat a virar.Fonts oficials consultades perhan informat aleshores que, a diferència de la informació confirmada prèviament, la decisió estava en procés . "Està tot obert", han recalcat aquests mateixos portaveus en els moments previs a la declaració institucional. És el mateix que s'ha transmès a la resta de mitjans que informen de l'actualitat política.Torra ha acabat reconvertint la compareixença i ha indicat que, tot i el profund malestar de la Generalitat amb el monarca, el fet que els Jocs Mediterranis fossin a Tarragona era motiu suficient per desplaçar-s'hi. En un discurs dur contar Felip, el president ha explicat el trencament de relacions i ha avançat que li entregarà l'informe del Síndic de Greuges sobre la violència de la policia espanyola en la jornada de l'1-O.

