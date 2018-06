L'espai que recorda Juan Andrés Benítez al Raval, amenaçat de desallotjament

L'Espai Àgora va néixer de la indignació dels veïns davant de la mort de l'empresari Juan Andrés Benítez

L'espai Àgora sobreviu com una bombolla verda enmig del Raval. Entre colors i forts aromes de multiculturalitat, la zona en record de José Andrés Benítez permet allargar la vista i gaudir de la naturalesa, mentre s'atura el temps al cor de Barcelona. Ningú diria que hi és, ni tampoc s'endevinaria el seu naixement. Aquest espai, situat al carrer de l'Aurora del districte de Ciutat Vella, va ser ocupat pels veïns l'any 2014, després de la polèmica mort de l'empresari Benítez, en ser detingut pels Mossos, a tan sols pocs metres de la seva entrada.Des de llavors, l'Àgora ha estat epicentre de lluites i transformacions. L'essència de l'èxit ha estat el respecte, i els pilars sobre els quals s'ha construït han estat les lluites socials i veïnals, el respecte cultural i religiós, la despolitització institucional i l'activisme pels drets. Cada dissabte els veïns s'hi acosten per cuidar plantes, i també hi ha dos petits espais destinats a fer hort. Els dimarts es fa assemblea i tothom troba, aquí, el seu petit espai, paradís o oasi particular. Ara, però, el projecte es veu amenaçat pels interessos immobiliaris, que una vegada més denuncien els veïns.Aquesta setmana els veïns del Raval van rebre una notificació judicial on se'ls instava a abandonar l'espai. El solar pertanyia en un principi a l'empresa Triquell i García S.L, tot i que posteriorment va passar a mans de la Sareb, ja que la família Triquell tenia diversos deutes pendents. Ara, però, "sense saber com", explica un dels veïns, Miquel Vallès, a, la propietat ha tornat a mans d'aquesta família, que exigeix la desocupació i el pagament d'una multa de 20.000 euros pels anys d'ocupació il·legal."Ens van deixar una carta tirada a l'hort on diu que hi ha una demanda dels propietaris del terraplè, on denuncien que el seu territori està ocupat", relata. Per això, els veïns ja han aconseguit un advocat d'ofici, tot i que consideren que la veritable força serà la pressió social: "Aquesta demanda és una tàctica que s'acostuma a fer per intimidar".L'Àgora, recorda Vallès, va néixer de la indignació dels veïns per la mort de Juan Andrés Benítez. Aquest succés va portar diversos mossos d'esquadra als tribunals acusats per homicidi dolós, i va generar una onada d'indignació ciutadana. "El solar es va ocupar llavors i ha tingut una vida molt gran i potent", assegura el veí del Raval. Entre altres, s'hi han realitzat activitats reivindicatives per a l'alliberament dels titellaires acusats a Madrid per fer apologia al terrorisme, actes de suport a la dona, activitats de caire antiracista, presentacions de llibres o en favor de l'avortament lliure.Per aquest motiu, assegura, els veïns es plantaran per defensar un espai que ja s'ha convertit en fonamental pel barri. Aquesta setmana han iniciat una recollida de firmes per adjuntar a una possible defensa, tot i que reconeixen que aquest document té poca validesa jurídica. "Nosaltres no tenim cap paper legal i no sabem fins on estem disposats a arribar, però estem forts i tenim el suport de diverses entitats de Barcelona", remarca.Davant d'un possible desallotjament, els veïns han plantejat la situació a l'Ajuntament de Barcelona, malgrat que, tal com indiquen, no tenen gaires esperances que des de l'administració se'ls ajudi"Amb l'ajuntament vam tenir una conversa la setmana passada", explica Vallès, que precisa que fa un any i mig també se'n va parlar amb la regidora de Ciutat Vella, Gala Pin. Arran d'aquestes trobades es va iniciar una negociació amb la Sareb, que demanava que el consistori pagués cinc milions d'euros pel solar. Com era d'esperar, afirma, l'ajuntament s'hi va negar, i la negociació va quedar paralitzada fins a nou avís.Sigui com sigui, apunta Vallès, els veïns del Raval no estan disposats a deixar perdre aquest espai. Ha estat la ciutadania qui l'ha salvat i convertit en el que és, i són els veïns qui l'han transformat en un oasi de tolerància: "Fa tres anys això era un espai abandonat i tancat ple de malesa, la gent es punxava aquí dins, i ara és un lloc referent de convivència al barri".

