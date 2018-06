El PSC de Badalona incorpora el regidor d'Units per Avançar al nou govern municipal

El regidor d'Units per Avançar a l'Ajuntament de Badalona, Jordi Subirana, serà el quart regidor del nou govern municipal, després que s'hagi formalitzat l'acord amb el PSC per integrar-se a l'equip que dirigirà Álex Pastor.De moment no s'ha desvetllat quines àrees assumirà Subirana, a l'espera que dilluns es doni a conèixer l'estructura completa del nou govern municipal. Durant el ple de la moció de censura a Dolors Sabater, Subirana es va abstenir en la votació i es va mostrar obert a arribar a acords amb el nou alcalde de la ciutat. Pastor, per la seva banda, ha assegurat que manté oberta l'oferta de diàleg amb la resta de formacions.Pastor, s'ha reunit aquest divendres durant una hora i mitja amb la seva antecessora, Dolors Sabater. L'alcalde ha explicat que la trobada ha estat "cordial" i ha destacat la "bona voluntat" de l'exalcaldessa a l'hora de posar sobre la taula els assumptes més urgents de la ciutat.El nou alcalde, però, ha assegurat que hi ha projectes "endarrerits" i acusa l'anterior govern de no executar el pressupost d'inversions de 2017. Sabater ha lamentat que es vulgui alimentar un relat "fals" i ha aviat Pastor que seria "irresponsable" que es volgués apropiar de la feina feta per l'anterior govern.

