Torra participarà a la concentració de Tarragona contra la presència de Felip VI

Ens complau comunicar-vos que el MHP @quimtorraipla participarà a la concentració convocada (avui a les 18.30 h) per ANC i Òmnium, per manifestar el rebuig de la ciutadania tarragonina a la presència del monarca espanyol.#TarragonaRepublicana pic.twitter.com/PVCTavaSXn — ANC Tarragona🎗 (@ANCTarragona) 22 de juny de 2018

El president de la Generalitat, Quim Torra, participarà aquesta tarda a les 18.30 h. a la concentració convocada a Tarragona per ANC i Òmnium en contra la presència de Felip VI a la inauguració dels Jocs Mediterranis. Segons ha anunciat l'ANC a través del seu compte de Twitter, la concentració està convocada als Jardins de la Reconciliació.El president de la Generalitat, Quim Torra, assistirà finalment a la inauguració dels Jocs Mediterranis de Tarragona on hi coincidirà amb Felip VI. Ho farà havent trencat públicament les relacions amb la monarquia espanyola. Ho ha anunciat en una declaració institucional aquest migdia en què ha tingut paraules molt dures contra el monarca. Torra ha explicat que cap membre del Govern assistirà als actes convocats per la Casa Reial i que renunciarà al càrrec de vicepresident d'honor de la Fundació Princesa de Girona."No ha expressat cap paraula de suport cap als represaliats de l'1-O. Hem demanat ser escoltats. Hem obert portes i finestres, però els esforços només han vingut del nostre costat", ha recalcat. Torra ha exigit diàleg i negociació per fer efectiu el "mandat democràtic" i la "recuperació de les llibertats". "Volem dignitat, i no fotografies. Volem dignitat, i que es respecti la voluntat del poble de Catalunya", ha destacat.Segons ell, el 21-D van guanyar "els republicans". "No som súbdits, som ciutadans. Així ens vam comportar la tardor passada. I així ens comportarem des d'ara endavant", ha apuntat. És en aquest punt quan ha volgut justificar una sèrie de mesures relacionades amb la monarquia que es mantindran vigents durant la legislatura. Torra ni cap membre del Govern assistirà a actes organitzats per la Casa Reial, i que no es convidarà Felip VI en cap esdeveniment. Avui mateix, a banda, li entregarà l'informe del Síndic de Greuges sobre la violència de l'1-O i renunciarà, de passada, al càrrec de vicepresident de la Fundació Príncep de Girona, que Torra ostenta de manera simbòlica."He esperat fins a l'últim moment perquè el rei reflexionés i escoltés tot el que ara els explico. Aquesta espera ha estat en va", ha destacat Torra, que ha constatat l'existència de nou presos polítics "perseguits i castigats per haver demanat que els ciutadans poguessin votar". També ha destacat la presència de Carles Puigdemont, Anna Gabriel, Meritxell Serret, Lluís Puig, Marta Rovira i Toni Comín a l'exili, on també hi ha emmarcat el cas del raper Valtònyc.Segons el president, es "persegueix" gent per la seva ideologia. "Les ideees de llibertat són perseguides, a l'Estat. I això genera un patiment injustificat als presos i als exiliats. Avui, com cada dia, ens sentim interpel·lats per tant dolor. Tenim el deure de cuidar i atendre les famílies, que ens sentim sempre al seu costat", ha apuntat. Davant de tot plegat, el rei "no ha demanat perdó".A mig matí, RAC1 ha avançat que Torra plantava el rei , però al cap d'una estona fonts de Presidència han indicat que tots els escenaris estaven "oberts" i que la decisió encara no era ferma. De fet, els efectes de fer-se públic que no coincidiria amb el monarca han motivat el replantejament de la situació. La declaració institucional s'ha anunciat a les deu del matí a través d'un comunicat de la Generalitat. És la primera d'aquest tipus que fa Torra des que va accedir al càrrec.Després de la reunió que van mantenir ahir Torra i Puigdemont a Berlín, el president de la Generalitat va assenyalar que no comunicaria la decisió fins aquest mateix divendres. "Des del 3 d'octubre no hi ha hagut cap mena de disculpa ni excuses per part del monarca espanyol", va recalcar el dirigent independentista. La possibilitat de plantar el rei està damunt la taula des de dimarts, quan la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, va indicar que no hi haurà relació "protocol·lària" si no hi havia un canvi de to.El president va enviar dimecres una carta conjunta amb Puigdemont i Artur Mas en la qual reclama al monarca obrir un període de negociació per tancar la ferida del discurs del 3-O, i de passada li reclamava una reunió aprofitant la visita a Catalunya. Aquesta cita, però, no es produirà: el govern espanyol no l'autoritza amb l'argument que les qüestions polítiques urgents ja s'abordaran en la trobada Torra-Sánchez, prevista per al 9 de juliol i de la qual se'n treballa l'ordre del dia. "Volem diàleg o no volem diàleg?", es preguntava el president de la Generalitat a través de Twitter un cop conegut el veto.

