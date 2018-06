Qui s'atrevirà a entrar a la Masmorra?

El joc tradicional de “La Patata Calenta” es basa en asseure els nens en una rotllana i que es vagin passant circularment, els uns als altres, una pilota o algun altre element. Un altre jugador, aliè a la rotllana, anunciarà en un moment donat aturar el passi de l’element i el jugador que el tingui en aquell moment a la mà s’eliminarà del joc, i es continuarà fins que només quedi un jugador que serà el guanyador.Sobre aquesta idea de desenvolupar un joc on hi hagi un element temporitzador que generi en els jugadors el presagi d’una pròxima eliminació hi ha moltes variants; tant dins de la pròpia cultura popular, amb el conegut joc de les cadires; com en format comercial, amb el joc “ Tic Tac Boum ” de Goliath que incorporava una bomba com a temporitzador; o “ Bienvenido a la Mazmorra ” on sense allunyar-se de la idea la patata calenta, en reinventa un bon grapat d’aspectes. Un heroi arriba ben equipat a la porta d’una masmorra plena de terribles criatures, ben decidit a entrar-hi i eliminar-les a totes. En aquest punt, els jugadors haureu de decidir qui de vosaltres s’emportarà el mèrit de la gesta, en el cas que l’heroi aconsegueixi acabar en vida.Alternadament, cada un anunciareu si renuncieu a guiar l’heroi en aquesta incursió o bé, seguiu optant a ser-ne el guia afegint monstres a la masmorra o retirant-li equip de l’heroi. Només un monstre a la masmorra o perdre l’escut no és un handicap suficientment greu per ser derrotat; però de mica en mica, a mida que decidiu aguantar com a guies de l’heroi i acumular dificultats, alguns valorareu abandonar.Quan ja només un de vosaltres es mantingui ferm al costat del guerrer, haurà arribat el moment de veure si heu estat prou assenyats i acabeu amb tots els enemics o la fam de glòria se us ha indigestat i heu acabat a la panxa d’algun drac.Si fracasseu en dues ocasions quedareu eliminats de la partida, però si aconseguiu sobreviure a la masmorra dues vegades, haureu abastat la fama i us emportareu la victòria.Tractant-se, doncs, d’un joc que destil·la la sensació de que els jugadors es van passant la “patata calenta”, la seva virtut és que aconsegueix que aquesta “patata” la vagin fent cada cop més gran i perillosa els propis jugadors a mida que el joc avança. La “bomba” que fabrica el “Tic Tac Boum” amb tecnologia, aquí es crea virtualment a través de les pròpies regles del joc.Un dels detalls que hem obviat en la narració anterior és que quan afegireu un monstre a la masmorra tindreu dret a mirar quin és, però l’hi afegireu sense mostrar-lo a la resta de jugadors. De manera que si preneu una dèbil goblin, què fareu? Afegir-lo a la masmorra o retirar-lo i eliminar l’escut de l’heroi? I quan un altre jugador afegeixi un monstre a la masmorra, perquè creieu que ho haurà fet? Perquè és un poderós drac i té previst més endavant no ser guia perquè el drac acabi amb el jugador que sí que ho acabi sent? O potser és que ha afegit un altre goblin i sap que en tindrà prou amb la torxa per eliminar-lo si entra ell com a guia? Aquest conjunt de dobles pensaments és l’essència del joc i el que fa que vagis notant el “tic-tac” in crescendo del perill que plana sobre qui acabi entrant a la masmorra.Nom del joc: Bienvenido a la mazmorraAutor: Masato UesugiEditorial: Devir IberiaNúmero de jugadors: 2-4Temps de joc: 30 minutsEdat: a partir de 10 anysAutor de jocs de taula i membre del grup d’assessorament de jocs de taula Santa Clara

