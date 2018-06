Parets del Vallès, primer municipi que instal·la càmeres als cotxes de la policia local

Des d'aquesta setmana, un cotxe patrulla de la Policia Local de Parets del Vallès compta amb càmeres de vigilància. El sistema servirà per controlar a les persones detingudes que vagin a la part posterior del cotxe i, en el cas de la càmera davantera, per enregistrar els possibles fets delictius que es puguin cometre mentre els agents estiguin de patrulla. La mesura, pionera a Catalunya, s'ha pres "amb la voluntat de l’administració de millorar la seguretat de la ciutadania i dels seus agents, i de l’aposta per la transparència en les actuacions del cos de la Policia Local", segons ha precisat l'alcalde, Francesc Juzgado.Segons ha explicat el consistori, la utilització del dispositiu d'enregistrament "està condicionada als supòsits en què la policia local sigui requerida per actuar en situacions que es desenvolupin en el municipi, tant en els àmbits de prevenció de la seguretat ciutadana, en seguretat del trànsit, així com en el de policia administrativa, assistencial i/o mediació, que puguin esdevenir en altres tipus actuacions de seguretat ciutadana, o en el cas que es donin circumstàncies de risc concret per als membres de la policia o terceres persones, en la seva vida, integritat corporal o danys en els béns públics".L'inspector en cap de la policia, Joan Pérez, ha afegit que "pretén ser també un mitjà dissuasori, que tindrà un protocol d'ús molt exigent, elaborat per la Policia Local i que ja s'ha posat en coneixement de tots els agents".Durant la presentació d'aquest sistema també s'han donat a conèixer dues noves càmeres unipersonals, compactes i portàtils, que portaran dos agents de la policia a l’uniforme, amb un sistema de bloqueig i monitoratge.

