VÍDEO «Una nit», la colpidora melodia que traspassa les parets de la Model

La clarinetista de la Ràpita Teresa Nogueron interpreta en un espai tan colpidor com l’antiga presó Model de Barcelona la peça Una nit, que forma part dels Cants de la Llibertat presa, un compendi de peces que el compositor Bernat Vivancos ha anat escrivint dedicades als presos polítics i exiliats.La peça en concret va ser composada a partir del primer empresonament de la presidenta del Parlament Carme Forcadell. Per això du per títol Una nit, en memòria de la primera jornada que Forcadell va passar entre reixes i que simbolitzava, tal com remarca Noguerón, “l’empresonament de tot un poble”.Els mesos van passar i mentre s’estava treballant en la producció del vídeo, Forcadell, juntament amb Dolors Bassa, Josep Rull, Jordi Turull i Raül Romeva, tornaven a ingressar a presó.La melodia trista d’Una nit, presentada aquest divendres, traspassa les parets de la presó Model i viu el seu punt culminant al pati, on se suma la força del piano i de la dansa. Potser per això, i en homenatge a Forcadell, els impulsors del projecte han escollit una frase de la presidenta del passat novembre que diu: “Convertirem la tristesa en energia”.A més de Nogueron, hi apareixen en aquest obra el propi compositor, Bernat Vivancos, al piano, així com la ballarina Anna Casanova. Es tracta d’un vídeo dirigit per Màrius Rubió, amb fotografia de Nani Pujol i Cathy Loughran, Pau Vinyoles al so i Susanna Garcia a la producció.

