José Luis Bayo queda fora de la cursa al PP al no reunir els avals requerits

La comissió organitzadora del congrés del Partit Popular, que presideix Luis de Grandes, ha deixat fora de la cursa per succeir Mariano Rajoy un dels set aspirants, José Luis Bayo, expresident de Noves Generacions al País Valencià. Bayo no hauria pogut reunir els cent avals de militants a corrent de pagament que és el mínim exigit per poder oficialitzar una candidatura per presidir el PP. Han aparegut errors en el llistat de signatures. Amb tot, la comissió li ha atorgt a Bayo 24 hores perquè resolgui els problemes i poder així ser proclamat candidat.José Luis Bayo porta temps encapçalant una plataforma de militants anomenada Iniciativa Regeneració, que defensa la celebració de primàries per elegir els líders de la formació. La seva ha estat considerada una de les alternatives més testimonials, ja que actualment és un militant de base sense suports en l'estructura del partit. El 5 de juliol, els candidats es juguen a les urnes el vot de la militància , que decidirà qui són els que passen a la "final", el congrés del partit a celebrar el 20 i 21 de juliol.

