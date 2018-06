La Moncloa no creu que el rei s'hagi de disculpar pel 3-O: «Va complir amb la seva obligació»

El govern espanyol no creu que Felip VI hagi de disculpar-se pel discurs del 3-O, tal com li reclama Quim Torra . "El rei va complir amb la seva obligació, amb les obligacions constitucionals de la Corona, va afirmar el poder de les institucions espanyoles", ha asseverat aquest divendres la ministra d'Educació, Isabel Celaá, després de la reunió del consell de ministres.La també portaveu de l'executiu espanyol s'ha referit també a l'anunci conforme la Generalitat no convidarà més al monarca ni assistirà als actes que ell convoqui . "Si la Generalitat no desitja no convidar el rei, no serà un problema per al rei, sinó per a Catalunya", ha asseverat, ja que opina que "significarà que la Generalitat no representarà a la totalitat de Catalunya".En tot cas, Celaá ha defensat avançar en una "fase de distensió" amb la Generalitat, atès que ja es va fer "la fase de denúncia" i ara "cal una fase de cura", la qual afirma que intentarà amb "la Constitució a una mà i el diàleg a l'altra". També ha subratllat, en relació als Jocs del Mediterrani i a l'assistència final del president català , que "el govern d'Espanya no ha fet mai política amb un esdeveniment com aquest" i ha demanat "justa reciprocitat" a Torra davant "la normalització democràtica que proposa el govern espanyol".Tot i això, no ha volgut avançar el contingut de la reunió entre el president català i Pedro Sánchez, el 9 de juliol , i tan sols ha apuntat que "el govern espanyol escoltarà i plantejarà el seu punt de vist". "El govern espanyol espera que puguin ser orientativa de conclusions més interessants", ha insistit.

