El govern espanyol estudiarà canvis en el codi penal després de l'alliberament de «la Manada»

El govern espanyol estudiarà canvis penals després que l'Audiència de Navarra hagi deixat en llibertat provisional els membres de "la Manada" . Així ho ha anunciat aquest divendres la ministra d'Educació, Isabel Celaá, després de la reunió del consell de ministres, que afirma que, tot i respectar la decisió, ha constatat que "els fets provats i condemnats són gravíssims" i es fa seva "l'alarma i preocupació social d'Espanya i de les dones en concret".La també portaveu de l'executiu central ha recordat que generalment es manté en presó els condemnats fins complir la meitat de la sentència i ha alertat que ara es poden fugar. Per protegir les dones, ha apuntat diverses mesures que volen tirar endavant, entre les quals una "proposta per analitzar i estudiar el codi penal, concretament la tipificació als delictes contra la llibertat i indemnitat sexual".Igualment, el govern espanyol pretén "estudiar que el servei jurídic de l'Estat es personi com a part en defensa de les víctimes", així com espera que tiri endavant la proposició de llei presentada pel PSOE al Congrés que ja s'està tramitant per la qual es preveu donar formació sobre qüestions de gènere als tribunals espanyols.

