Moren dos banyistes a les platges catalanes en 24 hores

Un home d'entre 60 i 65 anys va morir aquest dijous a la tarda a la platja Gran de l'Estartit, al municipi de Torroella de Montgrí (Baix Empordà) després que el trobessin a l'aigua en estat inconscient al voltant de les 5 de la tarda. Tot i l'actuació del SEM, que va practicar-li maniobres de reactivació cardiopulmonar, l'home va perdre la vida.Aquest divendres al matí, passades les 10, un altre home, de 77 anys, ha mort a la platja de l'Arenal, al municipi de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp). Faltaven 15 minuts perquè obrís el servei de vigilància; els socorristes però, eren a la zona i han pogut començar a practicar-li la reanimació fins que ha arribat el SEM, que li ha practicat noves maniobres de reanimació sense èxit.Fonts de Protecció Civil han confirmat les dues morts a l'ACN, i han explicat que , en tots dos casos, la platja era vigilada i hi onejava la bandera verda.Precisament, Protecció Civil demana prudència als banyistes i els recomana que, en cas de cansament o de malestar, s'extremi la precaució, sobretot quan no hi ha servei de vigilància. També recorden que si aquesta sensació de malestar o cansament apareix dins de l'aigua, cal sortir-ne ràpidament.

