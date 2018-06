El rector de la URJC admet davant la jutge possibles «irregularitats» en el màster de Casado

El rector de la Universitat Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), Javier Ramos, ha admès davant la jutgessa d'Instrucció número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, possibles "irregularitats" en les convalidacions de les assignatures del candidat a presidir el PP Pablo Casado a l'hora de cursar el màster de Dret Públic de l'Estat Autonòmic, el 2008.Així ho va manifestar dijous durant la seva extensa compareixença com a testimoni davant la instructora, que investiga presumptes irregularitats en el màster de l'Institut de Dret Públic que va estudiar l'expresidenta de la Comunitat de Madrid Cristina Cifuentes a la URJC. Cifuentes declararà dimarts que ve com investigada en aquesta causa, el nombre d'imputats de la qual ascendeix a catorze.Ramos va comparèixer com a testimoni davant la jutgessa, a qui va presentar la universitat com la "gran perjudicada" de tot. De fet, va recordar que va ser qui va portar a la Fiscalia de Madrid una de les denúncies que van iniciar el procediment penal per un delicte de falsificació documental. Fonts jurídiques han detallat que el màxim responsable de la Rey Juan Carlos es va referir a "la possible irregularitat en les convalidacions de Pablo Casado" després de ser preguntat per la jutgessa.Pel que sembla, Rodríguez-Medel va parlar durant l'interrogatori sobre que la normativa impedia que al candidat a la presidència del PP se li convalidessin 18 de les 22 assignatures del màster. Malgrat això, la universitat li va permetre, segons publica El Confidencial. En una interlocutòria, la jutgessa insisteix que veu necessari verificar si hi ha "indicis de delicte" en diversos expedients acadèmics, i és el "més significatiu" el del popular Pablo Casado.La instructora previsiblement s'inhibirà a favor del Tribunal Suprem de la part de la causa que es refereix a Casado després que hagi sol·licitat al Congrés que acrediti la seva condició de diputat parlamentari per certificar el seu aforamiento davant l'Alt Tribunal.Segons les mateixes fonts, Ramos hauria incorregut en moltes "contradiccions" durant el seu interrogatori, que es va perllongar durant més de dues hores, i va ser "incapaç de donar una explicació raonable" de tot el que va esdevenir el 21 de març. Després d'esclatar la polèmica, arran de la publicació de la notícia a El Diario, Ramos va oferir una roda de premsa juntament amb el director de l'IDP ara investigat Enrique Álvarez Conde i el professor Pablo Chico de la Cámara en el que van afirmar que no hi havia cap irregularitat respecte a l'acta de notes de l'exmandatària madrilenya.D'altra banda, aquestes fonts han assenyalat que Ramos hauria manifestat que la universitat no té un protocol sobre com s'ha de procedir per a la rectificació de les actes, fet que exculparia de responsabilitat penal a la investigada Amalia Calonge. Aquesta funcionària va ser la que va canviar les notes de Cifuentes des de la Intranet universitària per ordre del professor Pablo Chico de la Cámara, fet que consta per escrit en un document que va exhibir la pròpia Cifuentes en la seva intervenció al Ple monogràfic a l'Assemblea de Madrid.Pablo Chico de la Cámara era "l'únic autoritzat" per ordenar aquest canvi de qualificacions. El professor compareixerà com a investigat el proper 3 d'agost en canviar-se l'assenyalament que estava previst per l'1 d'aquest mateix mes. Aquest dia, també declararà l'alumne Álvaro Morante.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)