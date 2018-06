Conveni entre La Xarxa, CCMA i les colles per a la difusió dels castells

La Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC), la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i la Xarxa Audiovisual Local (XAL) han signat avui en un acte a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm l’acord de col·laboració per a la difusió audiovisual de la temporada de castells 2018.L’acord ha estat signat per la vicepresidenta de la CCMA, Núria Llorach, que ha destacat que el conveni és “una missió de servei públic” i s’ha adreçat a les colles castelleres, les quals, ha dit, “formen part de l’ADN del nostre país”. Per altra banda, el conseller delegat de la XAL, Francesc Pena ha explicat que l’acord suposa una inversió de més de 600.000 euros i representa “la normalització de la col·laboració absoluta entre tots”. La presidenta Coordinadora de Colles Castelleres, Inés Solé, ha comentat que “gestionar els drets de les colles col·lectivament és un èxit”.Aquest any, com a novetat, s’ha presentat la plataforma digital XALA! , destinada a la difusió nacional i internacional dels continguts castellers, en directe, a la carta i per subscripció, pensada en format multilingüe -en català, castellà i anglès- i adreçada “a tots aquells que no vinguin de la tradició castellera". Els tres objectius a assolir són, ha dit Pena, “servei públic, entreteniment i màxima difusió”.Els castellers van ser declarats patrimoni cultural immaterial de la Unesco l’any 2010 i actualment hi ha més de 13.000 castellers a Catalunya, que segueixen practicant una tradició de més de 200 anys.

