La cançó més refrescant de l'estiu és obra del grup familiar El Pot Petit

"L'estiu per nosaltres és energia, actuacions, és l'època de l'any en què anem de festa major en festa major, de festival en festival, és una època que per nosaltres és molt moguda i ens encanta", expliquen Helena Bagué i Siddartha Vargas, cantants d'. Així ho expliquen a "Viu l'estiu!", una cançó amb la qual han aconseguit contagiar la seva energia i bon rotllo, i que s'ha convertit en la cançó de l'estiu més votada pels lectors d'Enderrock.cat.Aquesta cançó està inclosa al darrer disc d', A l'aventura (U98 Music, 2018), el tercer de la seva trajectòria discogràfica. Canta amb El Pot Petit (autoeditat, 2012) i Ritmes i rialles! (autoeditat, 2015) són els antecedents amb què aquest projecte pensat per a públic familiar va començar a guanyar seguidors. Ara mateix el fenomen d's'ha estès, i ho demostren amb una agenda de concerts atapeïda que els durà arreu del Principat durant els mesos més calorosos de l'any, per refrescar els més petits (i els més grans) amb la seva música.Més de 6.000 persones han votat a Enderrock.cat en aquesta iniciativa d'Enderrock i Bonpreu/Esclat. D'entre les 50 cançons proposades, la més votada ha estat "Viu l'estiu!" d', però la llista de finalistes continua amb "Fins tard" de, "Volcans" de, "Ballem el món" d'i "Viatges" de. Ara fa un any Joan Rovira es va endur aquest reconeixement per " Ballar descalç ".

