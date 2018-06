Per Sant Joan hi ha tradicions irrenunciables, com ara menjar coca i llançar petards. Tot i això, el soroll que provoquen generen molèsties entre part de la població, així com alguns animals, que passen la nit de la revetlla com una de les pitjors de l'any.

