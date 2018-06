Els cinc arguments del tribunal per alliberar els violadors de «la Manada»

Els motius pels quals l 'Audiència de Navarra ha decidit deixar en llibertat els cinc membres de "la Manada" condemnats per aquest tribunal a nou anys de presó per un delicte d'abús sexual a una noia durant els Santfermines del 2016 , segueixen sent injustificables per a bona part de la ciutadania. El tribunal ho va decidir després de revisar la mesura preventiva de presó provisional que, des de fa gairebé dos anys, els mantenia entre reixes. Ara els joves poden tornar a Sevilla sota alguns requisits bàsics, com no comunicar-se amb la víctima, personar-se als jutjats setmanalment o no poder sortir de territori espanyol. Però, amb quins arguments es justifica aquest alliberament?El tribunal considera que la sentència condemnatòria de nou anys de presó per a cadascun dels cinc nois "no legitima l'automatisme" de mantenir la presó provisional, tal com argumenten les acusacions. Els jutges sostenen aquesta consideració amb la doctrina constitucional, i recorden que, davant de dubtes o incertesa, sempre s'ha d'atendre a "dues regles d'or", que són els principis de favor libertatis i el in dubio pro reo. Aquests sostenen que sempre ha de prevaldre el dret a la llibertat i que, en cas de dubte, el veredicte anirà a favor del reu.Durant la instrucció de la causa, sosté el tribunal, el risc de fuga es justificava per les altes penes demanades i la imminència de la celebració del judici. Ara, consideren que aquestes raons han "perdut força". "No es pot invocar ara el risc de fuga com un risc genèric i no concret -que es derivi de circumstàncies concretes i determinades-", afirmen. I malgrat que aquest pot haver estat "sempre latent", no sembla una "possibilitat real i concreta".L'Audiència assegura que desconeix quina és la situació de quatre dels cinc condemnats, malgrat estar immersos en altres causes per fets similars al d'abusos sexuals. Aquestes estan cursades davant del jutjat de Pozoblanco i estan en fase d'instrucció.A més, el tribunal sosté que la pèrdua de l'anonimat fa "poc menys que impensable" aquest risc i recorda que cap dels condemnats té, de moment, antecedents penals per delictes similars. A més, el "rebuig social" que ha desfermat el cas porta a pensar que els cinc condemnats ja tindran "extraordinàries dificultats per desenvolupar la seva vida social normalitzada en llibertat".Els magistrats destaquen que els acusats tenen els seu domicili a més de 500 quilòmetres de la víctima, i que això permet garantir la seva tranquil·litat, sense haver de sotmetre'ls a mesures privatives de llibertat com la presó provisional.

