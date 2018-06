Mor el conductor d'un cotxe en xocar amb un camió a l'N-260 a la Cerdanya

El conductor d'un turisme ha mort aquest divendres al matí en xocar frontalment amb un camió a l'N-260 a Isòvol (Cerdanya). L'avís de l'accident ha tingut lloc a les 9.28 hores al quilòmetre 189 d'aquesta via, on per causes que es desconeixen s'ha produït el sinistre.A causa de la topada ha mort el conductor i únic ocupant del cotxe mentre que el camioner ha resultat ferit lleu. Des de l'hora de l'accident l'N-260 està tallada en els dos sentits de la marxa i es fan desviaments senyalitzats per l'interior del municipi d'All.Fins al lloc s'han desplaçat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)