Quin temps farà per la revetlla de Sant Joan? És una de les grans preguntes que han de respondre cada anys els meteoròlegs. Tot apunta que la resposta enguany serà fàcil i positiva: cel serè en general i alguna nuvolada a la tarda que pot acabar amb un ruixat aïllat al Pirineu i Prepirineu, especialment a l'oriental.La calor continuarà sent protagonista. Tanmateix, les màximes recularan lleugerament i podrien baixar en alguns punts entre 3 i 4 ºC. De fet, els termòmetres tocaran sostre aquest divendres i arribar puntualment als 36-38 ºC a les Terres de Ponent i de l'Ebre. En aquest sentit el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per aquesta tarda.Els propers dies la calor es mantindrà malgrat que no s'assoliran els registres d'ahir i d'avui, els més elevats des d'inici d'any.

